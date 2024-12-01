1 декабря в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и КАМАЗ. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На текущий момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Сочи» в 20 поединках первенства настрелял 34 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 21 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Сочинцы учинили разгром «Уфе» (5:2).

А вот после того команда Роберта Морено вылетела из Кубка России, в серии пенальти уступив махачкалинскому «Динамо». А вот поединок с «Тюменью» принес минимальную викторию.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Сочинцы победили в 2 своих последних поединках первенства. При этом команда Морено уже больше месяца обходится без поражений.

Матчи с челнинцами для команды исторически проходят непросто. Из двух очных встреч «Сочи» выиграл один раз при одном поражении.

Нет сомнений, что сочинцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона яркой викторией. Да и отомстить челнинцам за поражение месячной давности южане явно хотят.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы всеми силами сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем КАМАЗ не лучшим образом действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Челнинцы были биты в Новороссийске (1:2).

При этом до того команда минимально уступила «Балтике. Зато с нестабильным "Соколом" челнинцы справились на ура — 3:1.

Вообще, в 5 своих последних поединках КАМАЗ добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы испытывают огромные проблемы с реализацией. Между тем, при скромных ресурсах команда выглядит весьма достойно.

При этом КАМАЗ лишь на три пункта опережает опасную зону. А вот оборона ошибается в среднем реже гола за матч — 17 пропущенных мячей.

Челнинцы весьма ершисты, вот только проблем у них громадьё. Да и тягаться со столь грозным противником на равных гостям будет крайне затруднительно.

И уж точно номинальные гости будут стараться найти свой шанс в контратаках. Челнинцы намерены не дать разгуляться сильной атакующей линии южан.

Статистика для ставок

Сочинцы выиграли в 2 своих последних поединках первенства

КАМАЗ в среднем пропускает реже гола за матч

"Сочи" не проигрывает уже больше месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Сочи" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 7.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.72.

Прогноз: Подопечные Морено выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно сразу будут максимально агрессивны в атаке.

Челнинцы имеют проблемы с реализацией, да и "Сочи" намерен поквитаться за поражение в первом круге.

Ставка: Победа "Сочи" в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08