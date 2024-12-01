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    Сочинцы начинают и выигрывают

    «Сочи» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — КАМАЗ
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    Роберт Морено
    1 декабря в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и КАМАЗ. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 01 Декабря 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 15:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На текущий момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Сочи» в 20 поединках первенства настрелял 34 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 21 раз.

    Сочи — КамАЗ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Сочинцы учинили разгром «Уфе» (5:2).

    А вот после того команда Роберта Морено вылетела из Кубка России, в серии пенальти уступив махачкалинскому «Динамо». А вот поединок с «Тюменью» принес минимальную викторию.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Сочинцы победили в 2 своих последних поединках первенства. При этом команда Морено уже больше месяца обходится без поражений.

    Матчи с челнинцами для команды исторически проходят непросто. Из двух очных встреч «Сочи» выиграл один раз при одном поражении.

    Нет сомнений, что сочинцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона яркой викторией. Да и отомстить челнинцам за поражение месячной давности южане явно хотят.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы всеми силами сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем КАМАЗ не лучшим образом действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Челнинцы были биты в Новороссийске (1:2).

    При этом до того команда минимально уступила «Балтике. Зато с нестабильным "Соколом" челнинцы справились на ура — 3:1.

    Вообще, в 5 своих последних поединках КАМАЗ добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Челнинцы испытывают огромные проблемы с реализацией. Между тем, при скромных ресурсах команда выглядит весьма достойно.

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    При этом КАМАЗ лишь на три пункта опережает опасную зону. А вот оборона ошибается в среднем реже гола за матч — 17 пропущенных мячей.

    Челнинцы весьма ершисты, вот только проблем у них громадьё. Да и тягаться со столь грозным противником на равных гостям будет крайне затруднительно.

    И уж точно номинальные гости будут стараться найти свой шанс в контратаках. Челнинцы намерены не дать разгуляться сильной атакующей линии южан.

    Статистика для ставок

    • Сочинцы выиграли в 2 своих последних поединках первенства

    • КАМАЗ в среднем пропускает реже гола за матч

    • "Сочи" не проигрывает уже больше месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: "Сочи" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 7.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.72.

    Прогноз: Подопечные Морено выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно сразу будут максимально агрессивны в атаке.

    Челнинцы имеют проблемы с реализацией, да и "Сочи" намерен поквитаться за поражение в первом круге.

    Ставка: Победа "Сочи" в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

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