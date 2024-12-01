Сочи
КамАЗ
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На текущий момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Сочи» в 20 поединках первенства настрелял 34 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 21 раз.
Сочи — КамАЗ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Сочинцы учинили разгром «Уфе» (5:2).
А вот после того команда Роберта Морено вылетела из Кубка России, в серии пенальти уступив махачкалинскому «Динамо». А вот поединок с «Тюменью» принес минимальную викторию.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сочинцы победили в 2 своих последних поединках первенства. При этом команда Морено уже больше месяца обходится без поражений.
Матчи с челнинцами для команды исторически проходят непросто. Из двух очных встреч «Сочи» выиграл один раз при одном поражении.
Нет сомнений, что сочинцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона яркой викторией. Да и отомстить челнинцам за поражение месячной давности южане явно хотят.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы всеми силами сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем КАМАЗ не лучшим образом действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Челнинцы были биты в Новороссийске (1:2).
При этом до того команда минимально уступила «Балтике. Зато с нестабильным "Соколом" челнинцы справились на ура — 3:1.
Вообще, в 5 своих последних поединках КАМАЗ добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы испытывают огромные проблемы с реализацией. Между тем, при скромных ресурсах команда выглядит весьма достойно.
При этом КАМАЗ лишь на три пункта опережает опасную зону. А вот оборона ошибается в среднем реже гола за матч — 17 пропущенных мячей.
Челнинцы весьма ершисты, вот только проблем у них громадьё. Да и тягаться со столь грозным противником на равных гостям будет крайне затруднительно.
И уж точно номинальные гости будут стараться найти свой шанс в контратаках. Челнинцы намерены не дать разгуляться сильной атакующей линии южан.
Статистика для ставок
- Сочинцы выиграли в 2 своих последних поединках первенства
- КАМАЗ в среднем пропускает реже гола за матч
- "Сочи" не проигрывает уже больше месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: "Сочи" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 7.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.72.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Подопечные Морено выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно сразу будут максимально агрессивны в атаке.
Челнинцы имеют проблемы с реализацией, да и "Сочи" намерен поквитаться за поражение в первом круге.
Ставка: Победа "Сочи" в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08