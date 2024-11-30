30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» Менхенгладбах. Начало встречи — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» располагается на 7-м месте в таблице Бундеслиги. У команды 17 очков по итогам 11 матчей.

«Фрайбург» одержал 5 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

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Последние матчи: В текущем месяце «Фрайбург» в Бундеслиге провел три матча. Команда не одержала ни одной победы.

Ранее «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» и «Унионом». Обе встречи закончились со счетом 0:0. Кроме того, «Фрайбург» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фрайбург» удачно проводит нынешний сезон. Клуб нацелен побороться за путевку в еврокубки.

«Фрайбург» хорошо выступает на своем поле. Скорее всего, команда наберет очки в родных стенах.

В сезоне-2024/25 «Фрайбург» проиграл только один домашний матч. 28 сентября клуб на своей арене уступил «Санкт-Паули» со счетом 0:3.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах находится на шестой позиции в таблице. У команды 17 очков по итогам 11 матчей. Разница мячей составляет 17-14.

Последние матчи: В ноябре «Боруссия» Менхенгладбах провела три матча. У клуба две победы и одна ничья. В текущем месяце не было зафиксировано ни одного поражения.

Ранее «Боруссия» Менхенгладбах смогла победить «Вердер» и «Санкт-Паули». Также была зафиксирована ничья с «РБ Лейпциг».

Состояние команды: «Боруссия» Менхенгладбах ставит перед собой высокие задачи. У команды есть шанс в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

Последний раз «Боруссия» Менхенгладбах проигрывала еще 30 октября. Тогда команда в гостях уступила «Айнтрахту» со счетом 1:2.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитами хозяев поля. У «Фрайбурга» больше шансов добиться победы.

Статистика для ставок

В ноябре «Фрайбург» ни разу не победил

Последний раз «Боруссия» Менхенгладбах проигрывала еще 30 октября

30 марта «Боруссия» Менхенгладбах дома уступила «Фрайбургу» со счетом 0:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: В Бундеслиге «Фрайбург» не побеждает дома с 19 октября. Тогда на своем поле удалось одолеть «Аугсбург» со счетом 3:1. «Фрайбург» постарается порадовать фанатов в родных стенах.

Ставка: победа «Фрайбурга» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече сможет отличиться только одна команда.

Ставка: обе не забьют за 2.30.