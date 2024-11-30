30 ноября в 13-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Ньюкасл». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонская команда имеет в активе восемь пунктов и идет предпоследней в таблице, но от безопасной позиции отстает всего на балл.

«Кристал Пэлас» в текущем чемпионате выиграл один поединок из 12 проведенных, расписал пять мировых исходов и потерпел шесть поражений, разница мячей — 10:17.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата Англии «орлы» на выезде поделили очки с «Астон Виллой», сыграв вничью 2:2. А перед этим они обыграли проиграли на своем поле со счетом 0:2 «Фулхему» и в гостях сыграли вничью 2:2 с «Вулверхэмптоном».

Не сыграют: Чади Риад и Крис Ричардс пропустят данный поединок.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Кристал Пэлас» с начала сезона отыграл 15 матчей в различных турниров и смог победить в четырех из них, трижды выиграв в Кубке лиге. В 11 других встречах «стекольщики» пять раз сыграли вничью и шесть раз уступали. К этому же поединку они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где дважды сыграли вничью и потерпели одно фиаско.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: С 18 зачетными пунктами данный коллектив находится на десятой строке в турнирной таблице, но от четвертой отстает только на четыре балла.

«Ньюкасл» пять матчей выиграл, три раза еще сыграл вничью и четыре раза уступал, забил и пропустил по 13 мячей.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Англии «сороки» на своем поле проиграли лондонскому «Вест Хэму» со счетом 0:2. До этого они трижды кряду победили, обыграв «Челси» в родных стенах 2:0 в матче Кубка английской лиги, а также одолев дома 1:0 «Арсенал» и на выезде 3:1 «Ноттингем».

Не сыграют: Джамаль Ласкеллес, Каллам Уилсон и Свен Ботман — травмированы.

Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Ньюкасл» в отрезке предыдущих трех встреч смог выиграть дважды и один раз проиграл. А перед этим он не мог победить на протяжении пяти игр первенства. В данный период коллектив расписал две мировые и трижды уступал. И за все это время он отметился лишь тремя забитыми мячами, а пропустил семь голов. Также стоит отметить, что за последние 12 своих встреч команда не смогла забить лишь в двух случаях.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0

Три из пяти предыдущих очных игр данных команд завершились вничью

Шесть из семи минувших очных противостояний данных клубов завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.36, победа «Кристал Пэлас» — 3.00, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.04 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии в первую очередь ставим на низовой исход, так как и в играх между собой, да и в основном в этом сезоне они результативностью не блещут.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.04.

Прогноз: И также еще здесь рекомендуем поставить на победу гостей с 0 форой, ведь в текущем сезоне они смотрятся получше хозяев.

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой 0 за 1.80.