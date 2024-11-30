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    «Ньюкасл» привезет очки из Лондона

    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 30 ноября 2024 года

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    «Ньюкасл»
    30 ноября в 13-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Ньюкасл». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2024 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонская команда имеет в активе восемь пунктов и идет предпоследней в таблице, но от безопасной позиции отстает всего на балл.

    «Кристал Пэлас» в текущем чемпионате выиграл один поединок из 12 проведенных, расписал пять мировых исходов и потерпел шесть поражений, разница мячей — 10:17.

    Кристал Пэлас — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата Англии «орлы» на выезде поделили очки с «Астон Виллой», сыграв вничью 2:2. А перед этим они обыграли проиграли на своем поле со счетом 0:2 «Фулхему» и в гостях сыграли вничью 2:2 с «Вулверхэмптоном».

    Не сыграют: Чади Риад и Крис Ричардс пропустят данный поединок.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» с начала сезона отыграл 15 матчей в различных турниров и смог победить в четырех из них, трижды выиграв в Кубке лиге. В 11 других встречах «стекольщики» пять раз сыграли вничью и шесть раз уступали. К этому же поединку они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где дважды сыграли вничью и потерпели одно фиаско.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: С 18 зачетными пунктами данный коллектив находится на десятой строке в турнирной таблице, но от четвертой отстает только на четыре балла.

    «Ньюкасл» пять матчей выиграл, три раза еще сыграл вничью и четыре раза уступал, забил и пропустил по 13 мячей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Англии «сороки» на своем поле проиграли лондонскому «Вест Хэму» со счетом 0:2. До этого они трижды кряду победили, обыграв «Челси» в родных стенах 2:0 в матче Кубка английской лиги, а также одолев дома 1:0 «Арсенал» и на выезде 3:1 «Ноттингем».

    Не сыграют: Джамаль Ласкеллес, Каллам Уилсон и Свен Ботман — травмированы.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Англии «Ньюкасл» в отрезке предыдущих трех встреч смог выиграть дважды и один раз проиграл. А перед этим он не мог победить на протяжении пяти игр первенства. В данный период коллектив расписал две мировые и трижды уступал. И за все это время он отметился лишь тремя забитыми мячами, а пропустил семь голов. Также стоит отметить, что за последние 12 своих встреч команда не смогла забить лишь в двух случаях.

    Статистика для ставок

    • В прошлом чемпионате «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0

    • Три из пяти предыдущих очных игр данных команд завершились вничью

    • Шесть из семи минувших очных противостояний данных клубов завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.36, победа «Кристал Пэлас» — 3.00, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии в первую очередь ставим на низовой исход, так как и в играх между собой, да и в основном в этом сезоне они результативностью не блещут.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.04.

    Прогноз: И также еще здесь рекомендуем поставить на победу гостей с 0 форой, ведь в текущем сезоне они смотрятся получше хозяев.

    Ставка: победа «Ньюкасла» с форой 0 за 1.80.

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    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» привезет очки из Лондона
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