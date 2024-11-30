ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахБудущее Салаха: пять возможных сценариев Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт» 3:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Кто забудет о неудачах?

    «Брест» — «Страсбург». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Лига 1, 30 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Брест Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людовик Ажорк
    30 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Страсбург». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 30 Ноября 2024 года

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •  Брест 21:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 12-м месте.

    «Брест» набрал 13 очков и на три балла опережает как зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, так и зону вылета.

    Брест — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле с крупным счетом потерпел поражение от «Барселоны» (0:3).

    Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив также проиграл результативном поединке — в чужих стенах от «Монако» с результатом 2:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Кулибали, Локо, Лис-Мелу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу чемпионов, «Брест» потерпел поражения.

    Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, в поединке на своем поле против равного себе сопернику у него неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью.

    Людовик Ажорк и Ромен Дель Кастильо — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 12-й строчке.

    «Страсбург» набрал 13 очков и лишь по дополнительным показателям опережая своего ближайшего соперника, а также на три очка опережая зону плей-офф за выживание и зону вылета.

  • Не «Бордо» единым. Дни «Лиона» в Лиге 1 сочтены?
  • Высший эшелон французского футбола может недосчитаться очередного мастодонта
  • 19/11/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ниццы» (1:2).

    Перед этим в 11-м туре французского чемпионата коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах от «Монако» с результатом 1:3.

    Не сыграют: травмированны — Дукуре, Переа, Эмега, Делен, Беллааруш, Саи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» лишь терпел поражения.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля.

    Андре Сантуш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Бреста» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Брест» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Страсбург» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Страсбурга» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    Вместе с тем, в четырех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Страсбург» проиграл.

    Ставка: «Брест» победит за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Коппеянс — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:40
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кава — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бейлек — Жанжан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Куньлунь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Примус — Рабаданов
  • Бои
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шарлотт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Антальяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Балтика — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гольцов — Попов
  • Бои
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Херенвен — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атланта — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брест» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Кто забудет о неудачах?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры