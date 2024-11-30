30 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Страсбург». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 12-м месте.

«Брест» набрал 13 очков и на три балла опережает как зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, так и зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле с крупным счетом потерпел поражение от «Барселоны» (0:3).

Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив также проиграл результативном поединке — в чужих стенах от «Монако» с результатом 2:3.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Кулибали, Локо, Лис-Мелу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу чемпионов, «Брест» потерпел поражения.

Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, в поединке на своем поле против равного себе сопернику у него неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью.

Людовик Ажорк и Ромен Дель Кастильо — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 12-й строчке.

«Страсбург» набрал 13 очков и лишь по дополнительным показателям опережая своего ближайшего соперника, а также на три очка опережая зону плей-офф за выживание и зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ниццы» (1:2).

Перед этим в 11-м туре французского чемпионата коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах от «Монако» с результатом 1:3.

Не сыграют: травмированны — Дукуре, Переа, Эмега, Делен, Беллааруш, Саи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» лишь терпел поражения.

Это говорит о плохой форме коллектива, что не сулит ему хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля.

Андре Сантуш — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Бреста» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Брест» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Страсбург» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.50, победа «Страсбурга» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Вместе с тем, в четырех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Страсбург» проиграл.

Ставка: «Брест» победит за 2.20.