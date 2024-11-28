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    Обыграет ли «Твенте» нестабильных бельгийцев?

    «Твенте» — «Юнион» Сент-Жиллуаз. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Юнион» Сент-Жиллуаз
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    «Твенте»
    28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Твенте» и «Юнион» Сент-Жиллуаз. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Юнион» Сент-Жиллуаз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Твенте

  • Энсхеде
    •  Твенте 23:00 Юнион

    Юнион

  • Брюссель
    •

    «Твенте»

    Турнирное положение: Голландцы в Лиге Европы явно не преуспевают. Нынче команда пребывает на 27 месте турнирной таблицы.

    При этом «Твенте» в четырех стартовых турах набрал всего 3 очка. Да и оборона команды выглядит не столь надежно, дав результативный сбой 6 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Твенте» добыл викторию. Команда нанесла поражение «Фортуне» (2:1).

    При этом «Твенте» чуть ранее не уступил «Аяксу» (2:2). Да и поединок с «Ниццей» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Барт ван Рой — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Результаты «Твенте» ныне не назовешь стабильными. При этом в кадровом плане у команды практически полная идиллия.

    С «Юнионом» команда пересекалась лишь однажды. Год назад «Твенте» в контрольном поединке разгромил бельгийцев (4:1).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Голландцы твёрдо намерены поправить ситуацию в Лиге Европы.

    «Юнион» Сент-Жиллуаз

    Турнирное положение: Бельгийцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 30 месте.

    Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз в среднем забивает реже гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла всего один балл. «Юнион» не смог переиграть «Хеверли Лувен» (1:1).

    При этом до того команда разгромила «Генк» (4:0). А вот встреча с сильной «Ромой» также завершилась ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: бельгийцы не проигрывали в пяти своих последних поединках. Вот только с реализацией у команды все так же имеются сложности.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы. Да и ресурсов для борьбы на нескольких фронтах ей заметно не хватает.

    В кадровом плане «Юнион» Сент-Жиллуаз выглядит не столь грозно. А вот лазарет бельгийцев нынче пустеет.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Бельгийцы постараются извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывали в 5 своих последних поединках

    • «Твенте» в 3 своих последних матчах забивал по 3 мяча

    • «Юнион» Сент-Жиллуаз в Лиге Европы забил всего 2 мяча в 4 поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.

    Прогноз: «Юнион» Сент-Жиллуаз имеет проблемы с реализацией, чем явно воспользуются голландцы.

    «Твенте» срочно необходимо побеждать, да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

    Ставка: Победа «Твенте» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.25

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    «Твенте» — «Юнион» Сент-Жиллуаз: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Твенте» нестабильных бельгийцев?
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