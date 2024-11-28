28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Твенте» и «Юнион» Сент-Жиллуаз. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «Юнион» Сент-Жиллуаз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Твенте»

Турнирное положение: Голландцы в Лиге Европы явно не преуспевают. Нынче команда пребывает на 27 месте турнирной таблицы.

При этом «Твенте» в четырех стартовых турах набрал всего 3 очка. Да и оборона команды выглядит не столь надежно, дав результативный сбой 6 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Твенте» добыл викторию. Команда нанесла поражение «Фортуне» (2:1).

При этом «Твенте» чуть ранее не уступил «Аяксу» (2:2). Да и поединок с «Ниццей» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Барт ван Рой — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Результаты «Твенте» ныне не назовешь стабильными. При этом в кадровом плане у команды практически полная идиллия.

С «Юнионом» команда пересекалась лишь однажды. Год назад «Твенте» в контрольном поединке разгромил бельгийцев (4:1).

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Голландцы твёрдо намерены поправить ситуацию в Лиге Европы.

«Юнион» Сент-Жиллуаз

Турнирное положение: Бельгийцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 30 месте.

Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз в среднем забивает реже гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла всего один балл. «Юнион» не смог переиграть «Хеверли Лувен» (1:1).

При этом до того команда разгромила «Генк» (4:0). А вот встреча с сильной «Ромой» также завершилась ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: бельгийцы не проигрывали в пяти своих последних поединках. Вот только с реализацией у команды все так же имеются сложности.

В своем чемпионате команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы. Да и ресурсов для борьбы на нескольких фронтах ей заметно не хватает.

В кадровом плане «Юнион» Сент-Жиллуаз выглядит не столь грозно. А вот лазарет бельгийцев нынче пустеет.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Бельгийцы постараются извлечь максимум из контратак.

Статистика для ставок

Обе команды не проигрывали в 5 своих последних поединках

«Твенте» в 3 своих последних матчах забивал по 3 мяча

«Юнион» Сент-Жиллуаз в Лиге Европы забил всего 2 мяча в 4 поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.

Прогноз: «Юнион» Сент-Жиллуаз имеет проблемы с реализацией, чем явно воспользуются голландцы.

«Твенте» срочно необходимо побеждать, да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

Ставка: Победа «Твенте» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.25