Твенте
Юнион
«Твенте»
Турнирное положение: Голландцы в Лиге Европы явно не преуспевают. Нынче команда пребывает на 27 месте турнирной таблицы.
При этом «Твенте» в четырех стартовых турах набрал всего 3 очка. Да и оборона команды выглядит не столь надежно, дав результативный сбой 6 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Твенте» добыл викторию. Команда нанесла поражение «Фортуне» (2:1).
При этом «Твенте» чуть ранее не уступил «Аяксу» (2:2). Да и поединок с «Ниццей» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Барт ван Рой — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Результаты «Твенте» ныне не назовешь стабильными. При этом в кадровом плане у команды практически полная идиллия.
С «Юнионом» команда пересекалась лишь однажды. Год назад «Твенте» в контрольном поединке разгромил бельгийцев (4:1).
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Голландцы твёрдо намерены поправить ситуацию в Лиге Европы.
«Юнион» Сент-Жиллуаз
Турнирное положение: Бельгийцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 30 месте.
Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз в среднем забивает реже гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 2 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла всего один балл. «Юнион» не смог переиграть «Хеверли Лувен» (1:1).
При этом до того команда разгромила «Генк» (4:0). А вот встреча с сильной «Ромой» также завершилась ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: бельгийцы не проигрывали в пяти своих последних поединках. Вот только с реализацией у команды все так же имеются сложности.
В своем чемпионате команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы. Да и ресурсов для борьбы на нескольких фронтах ей заметно не хватает.
В кадровом плане «Юнион» Сент-Жиллуаз выглядит не столь грозно. А вот лазарет бельгийцев нынче пустеет.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Бельгийцы постараются извлечь максимум из контратак.
Статистика для ставок
- Обе команды не проигрывали в 5 своих последних поединках
- «Твенте» в 3 своих последних матчах забивал по 3 мяча
- «Юнион» Сент-Жиллуаз в Лиге Европы забил всего 2 мяча в 4 поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.
- 1.90Ливерпуль — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.20Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: «Юнион» Сент-Жиллуаз имеет проблемы с реализацией, чем явно воспользуются голландцы.
«Твенте» срочно необходимо побеждать, да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.
Ставка: Победа «Твенте» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.25