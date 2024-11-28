Швейцарский «Санкт-Галлен» сыграет против сербского клуба «Бачка-Топола» в четвёртом туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Галлен»

Турнирное положение: «Санкт-Галлен» поднялся на 8 строчек вверх, заняв 27 место в турнирной таблице Лиги конференций. После трёх матчей швейцарцы набрали 3 очка.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в поединке против бельгийского коллектива «Серкль Брюгге» (2:6), затем уступил «Фиорентине» (2:4).

Свои первые очки швейцарцы заработали в третьем туре ЛК, переиграв в гостях североирландский «Ларн» (2:1).

Не сыграют: Из-за травм в 4 туре Лиги конференций не сыграют Нуху и Фазлийи. Также из строя выбыли Карлен, Мамбимби, Милошевич.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Санкт-Галлен» занимает в Суперлиге 7 место, набрав 21 очко.

«Бачка-Топола»

Турнирное положение: Улучшил положение в основном этапе Лиги конференций «Бачка-Топола». Сербская команда набрала первые три очка в сезоне и поднялась с 32 на 23 место.

Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1). Команда из Сербии продолжает уступать своим соперникам в Лиге конференций, уступив во втором туре «Легии» (0:3).

Сербы, как и швейцарцы, порадовали своих болельщиков в третьем туре еврокубка, в рамках которого «Бачка-Топола» одержал победу над швейцарским «Лугано» (4:1).

Не сыграют: Выбыл из строя сербский полузащитник Никола Кувелич, который получил травму колена.

Состояние команды: «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 10 место, набрав 20 пунктов.

Статистика для ставок

«Санкт-Галлен» не проигрывает на протяжении 6 матчей: 2 победы и 4 ничьи

«Санкт-Галлен» и «Бачка-Топола» одержали первую победу в Лиге конференций

«Санкт-Галлен» и «Бачка-Топола» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.19, а победа «Бачка-Топола» — в 7.02.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.72 соответственно.

Прогноз: Обе команды смогли набрать первые очки в Лиге конференций лишь к 3 туру. «Санкт-Галлен» явный фаворит пары, и наверняка добьется второй победы в еврокубке.

Ставка: Фора «Санкт-Галлена» (-1.5) с коэффициентом 2.11.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.18.