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    «Санкт-Галлен» одержит вторую победу подряд?

    «Санкт-Галлен» — «Бачка-Топола». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Галлен» — «Бачка-Топола»
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    «Санкт-Галлен»
    Швейцарский «Санкт-Галлен» сыграет против сербского клуба «Бачка-Топола» в четвёртом туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Санкт-Галлен

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Санкт-Галлен 20:45 ТСЦ

    ТСЦ

  • Бачка-Топола
    •

    «Санкт-Галлен»

    Турнирное положение: «Санкт-Галлен» поднялся на 8 строчек вверх, заняв 27 место в турнирной таблице Лиги конференций. После трёх матчей швейцарцы набрали 3 очка.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в поединке против бельгийского коллектива «Серкль Брюгге» (2:6), затем уступил «Фиорентине» (2:4).

    Свои первые очки швейцарцы заработали в третьем туре ЛК, переиграв в гостях североирландский «Ларн» (2:1).

    Не сыграют: Из-за травм в 4 туре Лиги конференций не сыграют Нуху и Фазлийи. Также из строя выбыли Карлен, Мамбимби, Милошевич.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Санкт-Галлен» занимает в Суперлиге 7 место, набрав 21 очко.

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: Улучшил положение в основном этапе Лиги конференций «Бачка-Топола». Сербская команда набрала первые три очка в сезоне и поднялась с 32 на 23 место.

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    • Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1). Команда из Сербии продолжает уступать своим соперникам в Лиге конференций, уступив во втором туре «Легии» (0:3).

    Сербы, как и швейцарцы, порадовали своих болельщиков в третьем туре еврокубка, в рамках которого «Бачка-Топола» одержал победу над швейцарским «Лугано» (4:1).

    Не сыграют: Выбыл из строя сербский полузащитник Никола Кувелич, который получил травму колена.

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    Состояние команды: «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 10 место, набрав 20 пунктов.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Галлен» не проигрывает на протяжении 6 матчей: 2 победы и 4 ничьи

    • «Санкт-Галлен» и «Бачка-Топола» одержали первую победу в Лиге конференций

    • «Санкт-Галлен» и «Бачка-Топола» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Галлен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.19, а победа «Бачка-Топола» — в 7.02.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: Обе команды смогли набрать первые очки в Лиге конференций лишь к 3 туру. «Санкт-Галлен» явный фаворит пары, и наверняка добьется второй победы в еврокубке.

    Ставка: Фора «Санкт-Галлена» (-1.5) с коэффициентом 2.11.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Санкт-Галлен» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. «Санкт-Галлен» одержит вторую победу подряд?
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