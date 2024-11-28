«Мольде» дома сыграет против АПОЭЛа в четвёртом туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мольде»

Турнирное положение: Норвежский клуб потерял сразу 7 строчек по итогам матчей 3 тура, «Мольде» набрал всего 3 очка.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций норвежский клуб выиграл у команды «Ларн» из Северной Ирландии (3:0). В составе победителей голами отметились Эйкрем, Бриндхильсен и Ихлер. Затем «Мольде» потерпел два фиаско в матчах против «Гента» (1:2) и «Ягеллонии» (0:3).

Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на четверых футболистов, которые травмированы: Гульбрандсен, Бакке, Бериша и Хагельскаер.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Норвегии: В чемпионате Норвегии «Мольде» занимает 4 место, набрав 52 очка.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ в основном этапе Лиги конференций сделал большой скачок, поднявшись с 26 на 17 место. Киприоты после трёх туров набрали 4 очка.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций АПОЭЛ обменялся голами с ирландским клубом «Шемрок Роверс» (1:1). В рамках второго игрового дня киприоты проиграли боснийскому коллективу «Борацу» (0:1).

К третьему туру еврокубка АПОЭЛ добился первой победы, добившись успеха в поединке против итальянской «Фиорентины» (2:1).

Не сыграют: С мышечной травмой команде в матче против «Фиорентины» не сможет помочь ганский полузащитник Кингсли Сарфо.

Состояние команды в чемпионате Кипра: В турнирной таблице АПОЭЛ занимает 5 место, набрав 20 очков.

Статистика для ставок

«Мольде» в трёх матчах набрал 3 очка

АПОЭЛ в трёх матчах набрал 4 очка

«Мольде» и АПОЭЛ ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.42, а победа АПОЭЛа — в 6.61.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 2.01 соответственно.

Прогноз: «Мольде» фактически в каждом матче забивает мяч, АПОЭЛ тоже не промах, так что от киприотов тоже стоит ожидать результативных атак.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.