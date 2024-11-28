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    «Копенгаген» нанесёт фиаско своему оппоненту?

    «Динамо» Минск — «Копенгаген». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    «Копенгаген»
    «Динамо» Минск сыграет против датского «Копенгагена» в четвёртом туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 20:45 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минское «Динамо» с 3 поражениями в основном этапе Лиги конференций занимает 34 место в турнирной таблице без набранных очков.

    Последние матчи: Минское «Динамо» проиграло в первом туре еврокубка «Хартсу» (1:2). Затем беларусы потерпели фиаско в матче против финского ХИКа (0:1). В проигрышную серию минчан также входит игра против польской «Легии» (0:4).

    Динамо Минск — Копенгаген: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Травмированы Даниэль Силинский и Александр Сачивко.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первую строчку, набрав 64 очка.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 29 строчку в турнирной таблице, набрав 2 очка.

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    • Последние матчи: «Копенгагену» не удалось набрать очков, так как клуб потерпел неудачу в поединке против «Ягеллонии» (1:2). Во втором туре датчане обменялись голами с испанским «Бетисом» и набрали первое очко в турнирной таблице. Затем последовала ничья в противостоянии с «Истанбулом» (2:2).

    Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.

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    Состояние команды в чемпионате Дании: В турнирной таблице внутреннего первенства «Копенгаген» занимает 1 место, набрав 30 очков.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск проиграло в трёх матчах Лиги конференций

    • «Копенгаген» — лидер чемпионата Дании

    • «Динамо» Минск и «Копенгаген» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Динамо» Минск — в 7.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: «Копенгаген» уже набрал 2 очка в этом розыгрыше Лиги конференций, в отличии от минского «Динамо». Датчане наверняка, способны на первую победу в еврокубке. Ставим на победу датского клуба.

    Ставка: Фора «Копенгагена» (-1) с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды проведут результативный матч.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Динамо» Минск — «Копенгаген»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. «Копенгаген» нанесёт фиаско своему оппоненту?
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