Динамо Минск
Копенгаген
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минское «Динамо» с 3 поражениями в основном этапе Лиги конференций занимает 34 место в турнирной таблице без набранных очков.
Последние матчи: Минское «Динамо» проиграло в первом туре еврокубка «Хартсу» (1:2). Затем беларусы потерпели фиаско в матче против финского ХИКа (0:1). В проигрышную серию минчан также входит игра против польской «Легии» (0:4).
Динамо Минск — Копенгаген: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированы Даниэль Силинский и Александр Сачивко.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первую строчку, набрав 64 очка.
«Копенгаген»
Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 29 строчку в турнирной таблице, набрав 2 очка.
Последние матчи: «Копенгагену» не удалось набрать очков, так как клуб потерпел неудачу в поединке против «Ягеллонии» (1:2). Во втором туре датчане обменялись голами с испанским «Бетисом» и набрали первое очко в турнирной таблице. Затем последовала ничья в противостоянии с «Истанбулом» (2:2).
Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.
Состояние команды в чемпионате Дании: В турнирной таблице внутреннего первенства «Копенгаген» занимает 1 место, набрав 30 очков.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск проиграло в трёх матчах Лиги конференций
- «Копенгаген» — лидер чемпионата Дании
- «Динамо» Минск и «Копенгаген» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Динамо» Минск — в 7.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.83 соответственно.
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Прогноз: «Копенгаген» уже набрал 2 очка в этом розыгрыше Лиги конференций, в отличии от минского «Динамо». Датчане наверняка, способны на первую победу в еврокубке. Ставим на победу датского клуба.
Ставка: Фора «Копенгагена» (-1) с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды проведут результативный матч.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.