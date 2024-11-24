«Черноморец» Нв
Турнирное положение: Новороссийцы пока никак не обретут стабильность. После 19 туров они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Черноморец» Нв в 19 поединках первенства настрелял 27 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 25 раз.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Новороссийцы сумели переиграть «Родину» (1:0).
До того команда по всем статьям одолела «Тюмень» (4:1). А вот поединок с «Шинником» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Новороссийцы победили в двух своих последних поединках. Да и отставание от зоны стыков ныне составляет всего один пункт.
Матчи с челнинцами для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв победил 3 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что «моряки» намерены приблизиться к заветной зоне стыков. Плюс команда Олега Василенко потенциально способна прибавить.
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцам придется биться за выживание. По итогам 19 туров первенства команда находится на 13 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем КАМАЗ не столь продуктивно действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла всего 17 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Челнинцы минимально уступили «Балтике».
При этом до того команда уверенно переиграла «Сокол» (3:1). А вот встреча с «Уфой» завершилась досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних поединках КАМАЗ добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы проводят крайне нестабильный сезон. Тем не менее, при скудных ресурсах команда поднялась из зоны вылета.
При этом КАМАЗ на 3 очков опережает опасную зону. Да и в своих последних поединках команда демонстрировала умение сыграть на зубах.
Челнинцы проиграли в двух своих последних выездных поединках. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч — 15 мячей.
И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Плюс ко всему, «моряки» многовато пропускают в свои ворота.
Статистика для ставок
- Челнинцы в среднем забивают менее гола за матч
- «Черноморец» Нв победил в 2 своих последних матчах
- КАМАЗ в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.52 и 1.50.
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Прогноз: Новороссийцы выглядят монолитнее соперника, к тому же бьются за попадание в стыки.
Челнинцы имеют проблемы с реализацией, да и в выездных матчах смотрятся не столь убедительно.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.56.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.52