24 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и КАМАЗ. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: Новороссийцы пока никак не обретут стабильность. После 19 туров они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «Черноморец» Нв в 19 поединках первенства настрелял 27 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 25 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Новороссийцы сумели переиграть «Родину» (1:0).

До того команда по всем статьям одолела «Тюмень» (4:1). А вот поединок с «Шинником» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Новороссийцы победили в двух своих последних поединках. Да и отставание от зоны стыков ныне составляет всего один пункт.

Матчи с челнинцами для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Черноморец» Нв победил 3 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что «моряки» намерены приблизиться к заветной зоне стыков. Плюс команда Олега Василенко потенциально способна прибавить.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцам придется биться за выживание. По итогам 19 туров первенства команда находится на 13 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем КАМАЗ не столь продуктивно действует в плане реализации. В 19 матчах команда настреляла всего 17 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. Челнинцы минимально уступили «Балтике».

При этом до того команда уверенно переиграла «Сокол» (3:1). А вот встреча с «Уфой» завершилась досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних поединках КАМАЗ добыл 2 победы. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы проводят крайне нестабильный сезон. Тем не менее, при скудных ресурсах команда поднялась из зоны вылета.

При этом КАМАЗ на 3 очков опережает опасную зону. Да и в своих последних поединках команда демонстрировала умение сыграть на зубах.

Челнинцы проиграли в двух своих последних выездных поединках. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч — 15 мячей.

И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Плюс ко всему, «моряки» многовато пропускают в свои ворота.

Статистика для ставок

Челнинцы в среднем забивают менее гола за матч

«Черноморец» Нв победил в 2 своих последних матчах

КАМАЗ в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.38.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.52 и 1.50.

Прогноз: Новороссийцы выглядят монолитнее соперника, к тому же бьются за попадание в стыки.

Челнинцы имеют проблемы с реализацией, да и в выездных матчах смотрятся не столь убедительно.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв в 1 тайме за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.52