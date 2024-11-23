23 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: «Реймс» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится вне зоны еврокубков на седьмом месте.

«Реймс» набрал 17 очков и по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров, которая начинается с шестой строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле с крупным счетом одержал победу над «Гавром» (3:0).

Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив потерпел поражение — в чужих стенах от «Тулузы» с минимальным результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Буси, Абдул Коне, Бута, Дарами, Хадра, дисквалифицирован — Агбаду.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу 1, «Реймс» проиграл трижды при одной победе.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, однако успех в прошлом туре, а также возможный вылет соперника в Лигу 2 из-за финансовых проблем, сулит ему неплохие шансы как минимум на ничью дома.

Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на пятой позиции.

«Лион» набрал 18 очков и один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также на один пункт опережает сразу трех своих ближайших преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Сент-Этьеном» (1:0).

Перед этим коллектив в четвертом туре основного раунда Лиги Европы сыграл вничью, разойдясь миром с немецким «Хайденхаймом» на выезде с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу Европы, «Лион» ни разу не проиграл при трех ничьих и одной победе.

Это говорит о средней форме коллектива, которая по крайней мере сулит ему ничью, тем не менее, сообщения о вылете в Лигу 2 вне зависимости от результата по итогам сезона могли деморализовать гостей.

Малик Фофана — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Реймса» забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Реймс» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Лион» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.70, победа «Реймса» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в четырех из них забивали оба соперника.

Вместе с тем, в двух из четырех последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники сыграют вничью, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лиона».

Ставка: ничья за 3.70.