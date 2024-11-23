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    Победит ли «Реймс» деморализованный «Лион»?

    «Реймс» — «Лион». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига 1, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лион»
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    Малик Фофана
    23 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится вне зоны еврокубков на седьмом месте.

    «Реймс» набрал 17 очков и по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров, которая начинается с шестой строчки.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле с крупным счетом одержал победу над «Гавром» (3:0).

    Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив потерпел поражение — в чужих стенах от «Тулузы» с минимальным результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Буси, Абдул Коне, Бута, Дарами, Хадра, дисквалифицирован — Агбаду.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу 1, «Реймс» проиграл трижды при одной победе.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, однако успех в прошлом туре, а также возможный вылет соперника в Лигу 2 из-за финансовых проблем, сулит ему неплохие шансы как минимум на ничью дома.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» после 11-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на пятой позиции.

    «Лион» набрал 18 очков и один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также на один пункт опережает сразу трех своих ближайших преследователей.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Сент-Этьеном» (1:0).

    Перед этим коллектив в четвертом туре основного раунда Лиги Европы сыграл вничью, разойдясь миром с немецким «Хайденхаймом» на выезде с результатом 2:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1 и Лигу Европы, «Лион» ни разу не проиграл при трех ничьих и одной победе.

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    Это говорит о средней форме коллектива, которая по крайней мере сулит ему ничью, тем не менее, сообщения о вылете в Лигу 2 вне зависимости от результата по итогам сезона могли деморализовать гостей.

    Малик Фофана — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Реймса» забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Реймс» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Лион» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.70, победа «Реймса» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в четырех из них забивали оба соперника.

    Вместе с тем, в двух из четырех последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники сыграют вничью, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лиона».

    Ставка: ничья за 3.70.

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    «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Победит ли «Реймс» деморализованный «Лион»?
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