22 ноября в 25-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Кызылкум» и «Навбахор». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылкум» — «Навбахор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кызылкум»

Турнирное положение: «Кызылкум» является середняком узбекского чемпионата. Ныне команда пребывает на скромном 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Кызылкум» всего на 3 очка опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды составляет ровно гол за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться одним баллом. Поединок с «Андижаном» завершился ничьей (0:0).

При этом «Кызылкум» до того уступил самаркандскому «Динамо» (1:2). Зато немногим ранее команда нанесла поражение «Пахтакору» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кызылкум» имеет некоторые проблемы с надежностью своих тылов. Команда пропустила 28 раз в 24 матчах чемпионата.

Матчи с «Навбахором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Кызылкум» уступил 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь обороняться. Команде нужно как можно скорее решить вопрос с сохранением прописки в элите.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» борется за серебряные медали чемпионата. Команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Навбахор» имеет не столь надежные тылы. В 24 поединках чемпионата Узбекистана команда пропустила 27 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Дома она учинила разгром «Пахтакору» (5:2).

При этом до того команда смогла переиграть «Олимпик» (2:1). Да и встреча с «Металлургом» Бекабад завершилась победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Навбахор» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Навбахор» находится в благоприятной психологической ситуации. В трех своих последних матчах команда победила.

А вот атакует «Навбахор» не столь результативно. В 24 поединках узбекского чемпионата команда наколотила 34 мяча в ворота соперников.

При этом команда уже пять лет не проигрывает «Кызылкуму». Плюс оппонент нынче переживает не самый простой период.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда лишь на 2 очка отстает от искомой второй позиции.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Навбахор» победил в 3 своих последних поединках

«Кызылкум» не выигрывал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 6.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.54.

Прогноз: «Навбахор» явно постарается продолжить свой победный путь.

Гости сражаются за серебряные медали чемпионата, так что стоит ожидать от них активных атак с первых минут матча.

Ставка: Победа «Навбахора» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.59