22 ноября в 26-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Талант». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Талант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» сражается за бронзовые медали. Ныне команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» имеет гандикап от идущего следом «Алая» в 4 очка. При этом команде в двух последних турах нужно взять три очка.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть викторию. Поединок с «Алдиером» принес сухой паритет.

При этом «Мурас Юнайтед» до того с боем переиграл «Илбирс» (4:3). Зато немногим ранее команда уверенно одолела «Кыргызалтын» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» относительно успешен в плане реализации — 43 забитых мяча в 25 матчах. А вот оборона дает сбои в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «Талантом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Мурас Юнайтед» выиграл 4 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. В случае виктории команда обеспечит себе бронзу чемпионата.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» уже ни на что не претендует. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Талант» имеет не столь надежные тылы. В 25 поединках чемпионата Кыргызстана команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя баллами. «Талант» минимально переиграл «Илбирс».

При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Кыргызалтыну». А вот встреча с «Алаем» завершилась поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Талант» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Талант» находится не в лучших своих кондициях. До последнего тура команда не могла забить 5 матчей кряду.

В двух своих последних выездных матчах чемпионата «Талант» не забил ни разу. Да и вообще, атака действует не столь ярко, настреляв всего 19 мячей.

При этом команда не побеждает «Мурас Юнайтед» уже полтора года. Да и мотивация на заключительные туры у «Таланта» невысокая.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Они явно намерены воспользоваться своими шансами в контригре.

Статистика для ставок

«Мурас Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Талант» проиграл «Мурас Юнайтед» в 4 последних очных встречах

«Талант» до последнего матча не забивал в 5 поединках кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 2.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» явно постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своей арены.

Номинальные хозяева сражаются за бронзовые медали чемпионата, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности.

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.71