Мурас Юнайтед
Талант
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» сражается за бронзовые медали. Ныне команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Мурас Юнайтед» имеет гандикап от идущего следом «Алая» в 4 очка. При этом команде в двух последних турах нужно взять три очка.
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть викторию. Поединок с «Алдиером» принес сухой паритет.
При этом «Мурас Юнайтед» до того с боем переиграл «Илбирс» (4:3). Зато немногим ранее команда уверенно одолела «Кыргызалтын» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мурас Юнайтед» относительно успешен в плане реализации — 43 забитых мяча в 25 матчах. А вот оборона дает сбои в среднем чаще гола за матч.
Матчи с «Талантом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Мурас Юнайтед» выиграл 4 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. В случае виктории команда обеспечит себе бронзу чемпионата.
«Талант»
Турнирное положение: «Талант» уже ни на что не претендует. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Талант» имеет не столь надежные тылы. В 25 поединках чемпионата Кыргызстана команда пропустила 37 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя баллами. «Талант» минимально переиграл «Илбирс».
При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Кыргызалтыну». А вот встреча с «Алаем» завершилась поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Талант» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне «Талант» находится не в лучших своих кондициях. До последнего тура команда не могла забить 5 матчей кряду.
В двух своих последних выездных матчах чемпионата «Талант» не забил ни разу. Да и вообще, атака действует не столь ярко, настреляв всего 19 мячей.
При этом команда не побеждает «Мурас Юнайтед» уже полтора года. Да и мотивация на заключительные туры у «Таланта» невысокая.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Они явно намерены воспользоваться своими шансами в контригре.
Статистика для ставок
- «Мурас Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Талант» проиграл «Мурас Юнайтед» в 4 последних очных встречах
- «Талант» до последнего матча не забивал в 5 поединках кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 2.86.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.
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Прогноз: «Мурас Юнайтед» явно постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своей арены.
Номинальные хозяева сражаются за бронзовые медали чемпионата, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности.
Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.71