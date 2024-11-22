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    Сумеет ли «Мурас Юнайтед» справиться с «Талантом»?

    «Мурас Юнайтед» — «Талант». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Талант»
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    «Мурас Юнайтед»
    22 ноября в 26-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Талант». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Талант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 22 Ноября 2024 года

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •  Мурас Юнайтед 13:00 Талант

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» сражается за бронзовые медали. Ныне команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» имеет гандикап от идущего следом «Алая» в 4 очка. При этом команде в двух последних турах нужно взять три очка.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть викторию. Поединок с «Алдиером» принес сухой паритет.

    При этом «Мурас Юнайтед» до того с боем переиграл «Илбирс» (4:3). Зато немногим ранее команда уверенно одолела «Кыргызалтын» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» относительно успешен в плане реализации — 43 забитых мяча в 25 матчах. А вот оборона дает сбои в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «Талантом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Мурас Юнайтед» выиграл 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. В случае виктории команда обеспечит себе бронзу чемпионата.

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» уже ни на что не претендует. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Талант» имеет не столь надежные тылы. В 25 поединках чемпионата Кыргызстана команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя баллами. «Талант» минимально переиграл «Илбирс».

    При этом до того команда с минимальным счетом уступила «Кыргызалтыну». А вот встреча с «Алаем» завершилась поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Талант» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Талант» находится не в лучших своих кондициях. До последнего тура команда не могла забить 5 матчей кряду.

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    В двух своих последних выездных матчах чемпионата «Талант» не забил ни разу. Да и вообще, атака действует не столь ярко, настреляв всего 19 мячей.

    При этом команда не побеждает «Мурас Юнайтед» уже полтора года. Да и мотивация на заключительные туры у «Таланта» невысокая.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Они явно намерены воспользоваться своими шансами в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Мурас Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Талант» проиграл «Мурас Юнайтед» в 4 последних очных встречах

    • «Талант» до последнего матча не забивал в 5 поединках кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 2.86.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

    Прогноз: «Мурас Юнайтед» явно постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своей арены.

    Номинальные хозяева сражаются за бронзовые медали чемпионата, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности.

    Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.71

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    «Мурас Юнайтед» — «Талант»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Мурас Юнайтед» справиться с «Талантом»?
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