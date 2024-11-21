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    Удержится ли «Фламенго» в топ-4?

    «Куяба» — «Фламенго». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 21 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куяба» — «Фламенго»
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    Габриел Барбоза («Фламенго»)
    21 ноября в 34-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Фламенго». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Ноября 2024 года

    Куяба

  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 01:00 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
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    «Куяба»

    Турнирное положение: «Куяба» по итогам 33-х туров бразильской Серии А находится в зоне вылета на 19-й позиции.

    Команда отстает от безопасной 16-й строчки на восемь баллов, поэтому в оставшихся пяти турах ей кровь из носу важно набирать по максимуму очков, чтобы не понизиться в классе.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на бразильскую Серию А, клуб на чужом поле отобрал очки у лидера «Ботафого» (0:0).

    Перед этим коллектив также довольствовался миром с аналогичным результатом — ранее его соперником на выезде стал «Ред Булл Брагантино» (0:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Эльель, Алан Эмперер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на бразильское первенство, «Куяба» не выиграл при трех ничьих и двух поражениях.

    Это говорит о неплохой, как для одного из аутсайдеров, форме коллектива, которая по крайней мере позволяет ему рассчитывать на ничью.

    Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с семью голами.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» по итогам 33-х поединков бразильской лиги занимает четвертую позицию в зоне Кубка Либертадорес.

    Команда набрала 59 очков и опережает зону квалификации Кубка Либертадорес, которая начинается с пятой строчки, по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошла в рамках 33-го тура Серии А, клуб на своем поле сыграл вничью с «Атлетико Минейро» со счетом 0:0.

    Эта мировая прервала победную серию коллектива в три поединка в разных турнирах — национальном чемпионате, а также Кубке Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Пульгар, де Арраскаэта, Карлиньош, де ла Крус, Эвертон, Винья, Педро, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Фламенго» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

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    Это говорит об отличных шансах гостей на три очка, в то же время, сразу три мировых исхода демонстрируют, что фаворит игры вполне может довольствоваться и одним баллом.

    Педро, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Куяба» не проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Фламенго» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Фламенго» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.35, победа «Куябы» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в семи последних матчах гости не проиграли. При этом в пяти из них было забито меньше 2,5 голов.

    При этом в пяти последних поединках хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Фламенго» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники разойдутся миром, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Куябы».

    Ставка: ничья за 3.35

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    «Куяба» — «Фламенго»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Фламенго» в топ-4?
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