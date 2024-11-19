ОАЭ
Турнирное положение: Эмиратовцы нынешний отбор проводят достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.
При этом ОАЭ в 5 турах квалификации разжились 7 очками. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела удачно. Эмиратовцы уверенно расправились с киргизами (3:0).
А вот до того ОАЭ минимально уступили Узбекистану. При этом чуть раньше команда не смогла справиться с КНДР (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Эмиратовцы на 3 очка отстает от 2 места. Да и оборона команды относительно надежна.
Матчи против Катара для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков ОАЭ выиграли 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки. Да и в сентябрьском поединке команда одолела катарцев (3:1).
Катар
Турнирное положение: Катарцы нынешний отбор проводят ниже своих амбиций. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем Катар в 5 матчах группы набрал 7 зачетных баллов. При этом отставание от 2 места измеряется всего тремя пунктами.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Катарцы нанесли поражение узбекам (3:2).
До того команда разгромно уступила Ирану (1:4). А вот поединок с Кыргызстаном завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане надежности своих тылов. Зато забивают катарцы в среднем аккурат 2 раза за матч.
При этом Катар явно намеревается напрямую выйти на Мундиаль. Да и форвард Альмоэс Али настрелял уже 5 мячей в текущем отборе.
И уж точно катарцы едут в гости за тремя очками. Да и забивать в составе команде уж точно найдется кому!
Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Да и последняя виктория должна позитивно повлиять на настрой.
Статистика для ставок
- ОАЭ в среднем пропускают реже гола за матч
- Катар пропускает чаще всех в группе — 12 мячей
- Катарцы не побеждают на выезде с конца марта
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.
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Прогноз: Катар выглядит монолитнее соперника, и явно будет действовать первым номером.
Катарцы наверняка намерены поквитаться с ОАЭ за досадное сентябрьское поражение.
Ставка: Победа Катара за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.03