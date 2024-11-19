19 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ОАЭ и Катар. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Катар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ОАЭ

Турнирное положение: Эмиратовцы нынешний отбор проводят достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

При этом ОАЭ в 5 турах квалификации разжились 7 очками. А вот забила команда 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела удачно. Эмиратовцы уверенно расправились с киргизами (3:0).

А вот до того ОАЭ минимально уступили Узбекистану. При этом чуть раньше команда не смогла справиться с КНДР (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Эмиратовцы на 3 очка отстает от 2 места. Да и оборона команды относительно надежна.

Матчи против Катара для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков ОАЭ выиграли 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки. Да и в сентябрьском поединке команда одолела катарцев (3:1).

Катар

Турнирное положение: Катарцы нынешний отбор проводят ниже своих амбиций. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Катар в 5 матчах группы набрал 7 зачетных баллов. При этом отставание от 2 места измеряется всего тремя пунктами.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Катарцы нанесли поражение узбекам (3:2).

До того команда разгромно уступила Ирану (1:4). А вот поединок с Кыргызстаном завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане надежности своих тылов. Зато забивают катарцы в среднем аккурат 2 раза за матч.

При этом Катар явно намеревается напрямую выйти на Мундиаль. Да и форвард Альмоэс Али настрелял уже 5 мячей в текущем отборе.

И уж точно катарцы едут в гости за тремя очками. Да и забивать в составе команде уж точно найдется кому!

Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Да и последняя виктория должна позитивно повлиять на настрой.

Статистика для ставок

ОАЭ в среднем пропускают реже гола за матч

Катар пропускает чаще всех в группе — 12 мячей

Катарцы не побеждают на выезде с конца марта

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: Катар выглядит монолитнее соперника, и явно будет действовать первым номером.

Катарцы наверняка намерены поквитаться с ОАЭ за досадное сентябрьское поражение.

Ставка: Победа Катара за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.03