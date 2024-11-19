Венгрия
Германия
Венгрия
Турнирное положение: Сборная занимает 3-е место в своей группе Лиги наций с 5-ю очками в активе перед последним туров. Венгрия отстает от 2-й позиции на 3 балла.
Сборная имеет лишь теоретические шансы на плей-офф, их практически нет. Венгрия должна громить Германию с крупным счетом, а это, будем честны, невозможно.
Венгрия — Германия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре команда крупно проиграла Нидерландам со счетом 0:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. До этого Венгрия обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).
За 5 матчей в рамках группового этапа сборная выиграла только 1 раз, а также дважды сыграла вничью и проиграла. За этот период Венгрия делила очки с Нидерландами (1:1) и Боснией и Герцеговиной (0:0).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Сборная уже откровенно будет доигрывать групповой этап, а затем бороться за сохранение прописки в Лиге А. Несмотря на это, сборная Германии отличный раздражитель для любого футболиста.
Стоит отметить, что Венгрия уже обыгрывала «бундестим» в 2022-м году со счетом 0:1. Сможет ли венгерская сборная на сей раз показать подобный результат? На это не так много шансов...
Германия
Турнирное положение: Сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги наций с 1-го места, набрав 13 очков за 5 туров. Германия опережает ближайшего преследователя на 5 баллов перед последним матчем.
Сборная потеряла только 2 очка на групповом этапе именно на чужом поле. Германия набрала 4 балла за 2 тура в гостях.
Последние матчи: В прошлой встрече «бундестим» разгромил Боснию и Герцеговину со счетом 7:0, а до этого Германия обыграла Нидерланды с минимальным счетом (1:0).
На стадии группового этапа Лиги наций немцы только 1 раз сыграли вничью с Нидерландами (2:2) и четырежды победили. За этот период Германия сумела забить 17 голов.
Состояние команды: Сборная является одним из главных претендентов на победу в Лиге наций. Германия громит своих соперников, но имеет проблемы в игре на чужом поле.
В последнем очном поединке немцы разгромили Венгрию со счетом 5:0. Вероятно, в предстоящем матче Германия победит, но соперник точно даст бой при родных трибунах.
Статистика для ставок
- На групповой стадии Лиги наций Германия ни разу не проиграла
- Венгрия на групповом этапе выиграла только 1 раз
- В последних 5-и очных встречах Германия обыгрывала Венгрию только 2 раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.50, победа Венгрии — 6.00, ничья — 4.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что Германия все-таки одержит одержит убедительную победу.
Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) за 2.35.
Прогноз: Венгрия точно даст бой Германии, хозяевам нечего терять.
Ставка: Обе забьют за 1.80.