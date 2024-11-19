В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций Венгрия на своем поле примет Германию. Поединок пройдет 19 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Венгрия

Турнирное положение: Сборная занимает 3-е место в своей группе Лиги наций с 5-ю очками в активе перед последним туров. Венгрия отстает от 2-й позиции на 3 балла.

Сборная имеет лишь теоретические шансы на плей-офф, их практически нет. Венгрия должна громить Германию с крупным счетом, а это, будем честны, невозможно.

Последние матчи: В прошедшем туре команда крупно проиграла Нидерландам со счетом 0:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. До этого Венгрия обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).

За 5 матчей в рамках группового этапа сборная выиграла только 1 раз, а также дважды сыграла вничью и проиграла. За этот период Венгрия делила очки с Нидерландами (1:1) и Боснией и Герцеговиной (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Сборная уже откровенно будет доигрывать групповой этап, а затем бороться за сохранение прописки в Лиге А. Несмотря на это, сборная Германии отличный раздражитель для любого футболиста.

Стоит отметить, что Венгрия уже обыгрывала «бундестим» в 2022-м году со счетом 0:1. Сможет ли венгерская сборная на сей раз показать подобный результат? На это не так много шансов...

Германия

Турнирное положение: Сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги наций с 1-го места, набрав 13 очков за 5 туров. Германия опережает ближайшего преследователя на 5 баллов перед последним матчем.

Сборная потеряла только 2 очка на групповом этапе именно на чужом поле. Германия набрала 4 балла за 2 тура в гостях.

Последние матчи: В прошлой встрече «бундестим» разгромил Боснию и Герцеговину со счетом 7:0, а до этого Германия обыграла Нидерланды с минимальным счетом (1:0).

На стадии группового этапа Лиги наций немцы только 1 раз сыграли вничью с Нидерландами (2:2) и четырежды победили. За этот период Германия сумела забить 17 голов.

Состояние команды: Сборная является одним из главных претендентов на победу в Лиге наций. Германия громит своих соперников, но имеет проблемы в игре на чужом поле.

В последнем очном поединке немцы разгромили Венгрию со счетом 5:0. Вероятно, в предстоящем матче Германия победит, но соперник точно даст бой при родных трибунах.

Статистика для ставок

На групповой стадии Лиги наций Германия ни разу не проиграла

Венгрия на групповом этапе выиграла только 1 раз

В последних 5-и очных встречах Германия обыгрывала Венгрию только 2 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.50, победа Венгрии — 6.00, ничья — 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Германия все-таки одержит одержит убедительную победу.

Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) за 2.35.

Прогноз: Венгрия точно даст бой Германии, хозяевам нечего терять.

Ставка: Обе забьют за 1.80.