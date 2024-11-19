ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций Майк Тайсон и Джейк ПолРинг ради денег и хайпа. Тайсон ожидаемо проиграл Полу, зато неплохо заработал «Рома»Загнанный зверь. «Рома» отчаянно пытается выбраться из зоны турбулентности
  • 00:40
    • Италия обыграла Францию, Израиль вырвал победу у Бельгии в Лиге наций
  • 22:06
    • Синнер выиграл Итоговый турнир-2024
  • 21:54
    • Англия разгромила Ирландию, Греция уверенно победила Финляндию
    Все новости спорта

    Германия продолжит побеждать в Лиге наций?

    Венгрия — Германия. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Венгрии Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Венгрия — Германия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кай Хаверц — полузащитник сборной Германии
    В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций Венгрия на своем поле примет Германию. Поединок пройдет 19 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 19 Ноября 2024 года

    Венгрия

  • Будапешт
    •  Венгрия 22:45 Германия

    Германия

  • Берлин
    •

    Венгрия

    Турнирное положение: Сборная занимает 3-е место в своей группе Лиги наций с 5-ю очками в активе перед последним туров. Венгрия отстает от 2-й позиции на 3 балла.

    Сборная имеет лишь теоретические шансы на плей-офф, их практически нет. Венгрия должна громить Германию с крупным счетом, а это, будем честны, невозможно.

    Венгрия — Германия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре команда крупно проиграла Нидерландам со счетом 0:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. До этого Венгрия обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).

    За 5 матчей в рамках группового этапа сборная выиграла только 1 раз, а также дважды сыграла вничью и проиграла. За этот период Венгрия делила очки с Нидерландами (1:1) и Боснией и Герцеговиной (0:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Сборная уже откровенно будет доигрывать групповой этап, а затем бороться за сохранение прописки в Лиге А. Несмотря на это, сборная Германии отличный раздражитель для любого футболиста.

    Стоит отметить, что Венгрия уже обыгрывала «бундестим» в 2022-м году со счетом 0:1. Сможет ли венгерская сборная на сей раз показать подобный результат? На это не так много шансов...

    Германия

    Турнирное положение: Сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги наций с 1-го места, набрав 13 очков за 5 туров. Германия опережает ближайшего преследователя на 5 баллов перед последним матчем.

    Сборная потеряла только 2 очка на групповом этапе именно на чужом поле. Германия набрала 4 балла за 2 тура в гостях.

  • «Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций
  • Эксклюзивное интервью с почетным президентом РФС, бывшим вице-президентом и членом Исполкома ФИФА
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлой встрече «бундестим» разгромил Боснию и Герцеговину со счетом 7:0, а до этого Германия обыграла Нидерланды с минимальным счетом (1:0).

    На стадии группового этапа Лиги наций немцы только 1 раз сыграли вничью с Нидерландами (2:2) и четырежды победили. За этот период Германия сумела забить 17 голов.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: Сборная является одним из главных претендентов на победу в Лиге наций. Германия громит своих соперников, но имеет проблемы в игре на чужом поле.

    В последнем очном поединке немцы разгромили Венгрию со счетом 5:0. Вероятно, в предстоящем матче Германия победит, но соперник точно даст бой при родных трибунах.

    Статистика для ставок

    • На групповой стадии Лиги наций Германия ни разу не проиграла

    • Венгрия на групповом этапе выиграла только 1 раз

    • В последних 5-и очных встречах Германия обыгрывала Венгрию только 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.50, победа Венгрии — 6.00, ничья — 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Германия все-таки одержит одержит убедительную победу.

    Ставка: Победа Германии с форой (-1.5) за 2.35.

    Прогноз: Венгрия точно даст бой Германии, хозяевам нечего терять.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Додиг — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Малави — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сан-Кристован — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маэстрелли — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Судан — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Гана — Нигер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливия — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Ритшар
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тунис — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Венгрия — Германия: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Германия продолжит побеждать в Лиге наций?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры