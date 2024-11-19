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    «Соккеруз» быстро добьются своего

    Бахрейн — Австралия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 19 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Австралии
    Прогноз и ставки на Бахрейн — Австралия
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    Сборная Австралии
    19 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Бахрейн и Австралия. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Бахрейн — Австралия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бахрейн

    Турнирное положение: Бахрейнцы нынешний отбор проводят не столь продуктивно. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

    При этом Бахрейн в 5 турах квалификации разжился всего 5 зачетными баллами. А вот забила команда всего лишь 3 мяча в ворота оппонентов.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Бахрейнцы минимально уступили Китаю.

    А вот до того Бахрейн подписал мировую с аравийцами (0:0). Да и чуть раньше команда добилась паритета с Индонезией (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Валид Аль-Хайам — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Бахрейнцы крайне слабо атакуют. Да и вообще, команде будет крайне сложно пороться за попадание в топ-4.

    Матчи с австралийцами для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков Бахрейн выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. У команды явные проблемы в плане реализации.

    Австралия

    Турнирное положение: Австралийцы нынешний отбор проводят недостаточно уверенно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем Австралия в 5 матчах набрала лишь 6 очков. При этом команда в среднем забивает и пропускает реже раза за матч.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. Австралийцы не сумели одолеть аравийцев (0:0).

    До того команда расписала мировую с Японией (1:1). Зато поединок с китайцами завершился уверенной победой (3:1).

    Вообще же, Австралия в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато оборона «соккеруз» действует монолитно.

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    При этом Австралия уже на 7 очков отстала от лидера группы Японии. Да и отрыв от 3 места измеряется лишь дополнительными показателями.

    Наверняка команда постарается оторваться от группы преследователей. Лидеры на месте, да и соперник переживает явный кризис жанра.

    Нет сомнений, что гости будут максимально активны в атаке. Австралийцы обыграли Бахрейн в четырех матчах из пяти.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • Австралийцы обыграли Бахрейн в четырех из пяти очных поединков

    • Бахрейн в сентябре впервые в истории одолел австралийцев (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австралия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Австралия выглядит монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Бахрейнцы крайне слабы в плане реализации, плюс не знают радости побед 4 матча кряду.

    Ставка: Победа Австралии в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    Бахрейн — Австралия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. «Соккеруз» быстро добьются своего
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