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    Повысится ли Сан-Марино в классе?

    Лихтенштейн — Сан-Марино. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига наций, 18 ноября 2024 года

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    Ферхат Саглам (Лихтенштейн)
    18 ноября в матче шестого тура Лиги наций по футболу сыграют Лихтенштейн и Сан-Марино. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Лихтенштейн — Сан-Марино, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 18 Ноября 2024 года

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 22:45 Сан-Марино

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
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    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Лихтенштейн после трех поединков в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал лишь два балла.

    Лихтенштейн занимает последнюю, третью позицию, на два очка отставая от соперника, который занимает второе, проходное в плей-офф место, тогда уже не имеет шансов повыситься в классе напрямую.

    Лихтенштейн — Сан-Марино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Мальты (0:2).

    Перед этим в четвертом туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле поделил очки с Гибралтаром с результатом 0:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Лихтенштейн выиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, поэтому им остается рассчитывать на фактор своего поля, тем более что уровень соперника примерно соответствует его уровню.

    Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

    Сан-Марино

    Турнирное положение: Сан-Марино после пяти туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал четыре балла.

    Сан-Марино занимает вторую позицию, на два очка опережая от лидера Гибралтара, и выйдет в третий дивизион турнира в случае победы.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле сыграла вничью с Гибралтаром (1:1).

    Перед этим коллектив в четвертом туре группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах потерпела порадение от Андорры (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Сан-Марино проиграл трижды при одной ничьей.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, тем не менее, победа в первой встрече сборных все же обещает как минимум мировой исход.

    Два гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей Лихтенштейн не выиграл при тотал меньше 3,5 голов.

    • в четырех последних матчах Сан-Марино не выиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Сан-Марино забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Лихтенштейн — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья — в 3.40, успех Сан-Марино — в 5.10.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не выиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в двух из трех последних матчей хозяева не проиграли, и в этих играх забили меньше 2,5 голов.

    Ставка: Лихтенштейн не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь гости проиграли в трех из четырех последних матчей, и в них забили меньше 2,5 голов.

    Ставка: Лихтенштейн победит и тотал меньше 2,5 голов за 3.20

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    Лихтенштейн — Сан-Марино: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Повысится ли Сан-Марино в классе?
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