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    Кабо-Верде — Египет. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кабо-Верде — Египет
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    Махмуд Трезеге
    15 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Кабо-Верде и Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кабо-Верде — Египет, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 15 Ноября 2024 года

    Кабо-Верде

  • Прая
    •  Кабо-Верде 19:00 Египет

    Египет

  • Каир
    •

    Кабо-Верде

    Турнирное положение: Кабо-Верде нынешнюю квалификацию проводит не столь продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Кабо-Верде в 4 турах квалификации разжилась 3 очками. А вот отставание от 2 места нынче составляет всего 3 очка.

    Кабо-Верде — Египет: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Встреча с Ботсваной завершилась минимальной коллизией.

    А вот до того Кабо-Верде с таким же счетом уступила тому же сопернику. При этом чуть раньше команда нанесла поражение Мавритании (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Кабо-Верде явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда настреляла всего 2 мяча.

    Матчи с египтянами для команды традиционно складываются неудачно. В двух очных поединках Кабо-Верде по разу проиграла и сыграла вничью.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Вот только оппонент по именам выглядит куда предпочтительнее.

    Египет

    Турнирное положение: Египтяне нынешний отбор проводят блестяще. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Египет в 4 матчах группы набрал 12 зачетных баллов. При этом команда забила 10 мячей в ворота соперников, не пропустив ни разу.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Египтяне минимально одолели Мавританию.

    До того команда смогла одолеть тех же мавританцев (2:0). А вот поединок с Ботсваной принес «фараонам» уверенный успех (4:0).

    Вообще же, Египет в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: египтяне фактически образцово обороняются. Да и в атаке блеснуть уж точно найдется кому.

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    При этом Египет имеет самый качественный в группе подбор игроков. Ну а Махмуд Трезеге настрелял уже 3 мяча в текущей квалификации.

    Наверняка в этой встрече египтяне будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена завершить квалификацию без очковых потерь.

    Авторитетные египтяне явно сильнее соперника. Да и оппонент в последнее время выглядит крайне бледно.

    Статистика для ставок

    • Кабо-Верде проиграла в 2 своих последних матчах

    • Египет выиграл в 4 последних матчах кряду

    • Египтяне в нынешней квалификации еще не пропускали

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.58 и 1.56.

    Прогноз: Египет явно сильнее соперника, и уж точно активно понесется в атаку.

    Египтяне традиционно успешно противостоят кабовердийцам, и уж точно постараются выиграть в двух оставшихся матчах квалификации.

    Ставка: Победа Египта за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.58

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    Кабо-Верде — Египет: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Добудут ли «фараоны» очередную викторию?
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