15 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Кабо-Верде и Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кабо-Верде — Египет, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кабо-Верде

Турнирное положение: Кабо-Верде нынешнюю квалификацию проводит не столь продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Кабо-Верде в 4 турах квалификации разжилась 3 очками. А вот отставание от 2 места нынче составляет всего 3 очка.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Встреча с Ботсваной завершилась минимальной коллизией.

А вот до того Кабо-Верде с таким же счетом уступила тому же сопернику. При этом чуть раньше команда нанесла поражение Мавритании (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Кабо-Верде явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда настреляла всего 2 мяча.

Матчи с египтянами для команды традиционно складываются неудачно. В двух очных поединках Кабо-Верде по разу проиграла и сыграла вничью.

Очевидно, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Вот только оппонент по именам выглядит куда предпочтительнее.

Египет

Турнирное положение: Египтяне нынешний отбор проводят блестяще. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Египет в 4 матчах группы набрал 12 зачетных баллов. При этом команда забила 10 мячей в ворота соперников, не пропустив ни разу.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Египтяне минимально одолели Мавританию.

До того команда смогла одолеть тех же мавританцев (2:0). А вот поединок с Ботсваной принес «фараонам» уверенный успех (4:0).

Вообще же, Египет в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: египтяне фактически образцово обороняются. Да и в атаке блеснуть уж точно найдется кому.

При этом Египет имеет самый качественный в группе подбор игроков. Ну а Махмуд Трезеге настрелял уже 3 мяча в текущей квалификации.

Наверняка в этой встрече египтяне будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена завершить квалификацию без очковых потерь.

Авторитетные египтяне явно сильнее соперника. Да и оппонент в последнее время выглядит крайне бледно.

Статистика для ставок

Кабо-Верде проиграла в 2 своих последних матчах

Египет выиграл в 4 последних матчах кряду

Египтяне в нынешней квалификации еще не пропускали

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.58 и 1.56.

Прогноз: Египет явно сильнее соперника, и уж точно активно понесется в атаку.

Египтяне традиционно успешно противостоят кабовердийцам, и уж точно постараются выиграть в двух оставшихся матчах квалификации.

Ставка: Победа Египта за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.58