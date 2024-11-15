Кабо-Верде
Египет
Кабо-Верде
Турнирное положение: Кабо-Верде нынешнюю квалификацию проводит не столь продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Кабо-Верде в 4 турах квалификации разжилась 3 очками. А вот отставание от 2 места нынче составляет всего 3 очка.
Кабо-Верде — Египет: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Встреча с Ботсваной завершилась минимальной коллизией.
А вот до того Кабо-Верде с таким же счетом уступила тому же сопернику. При этом чуть раньше команда нанесла поражение Мавритании (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Кабо-Верде явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда настреляла всего 2 мяча.
Матчи с египтянами для команды традиционно складываются неудачно. В двух очных поединках Кабо-Верде по разу проиграла и сыграла вничью.
Очевидно, что номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Вот только оппонент по именам выглядит куда предпочтительнее.
Египет
Турнирное положение: Египтяне нынешний отбор проводят блестяще. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем Египет в 4 матчах группы набрал 12 зачетных баллов. При этом команда забила 10 мячей в ворота соперников, не пропустив ни разу.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Египтяне минимально одолели Мавританию.
До того команда смогла одолеть тех же мавританцев (2:0). А вот поединок с Ботсваной принес «фараонам» уверенный успех (4:0).
Вообще же, Египет в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 11 мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: египтяне фактически образцово обороняются. Да и в атаке блеснуть уж точно найдется кому.
При этом Египет имеет самый качественный в группе подбор игроков. Ну а Махмуд Трезеге настрелял уже 3 мяча в текущей квалификации.
Наверняка в этой встрече египтяне будут максимально активно атаковать. Команда явно намерена завершить квалификацию без очковых потерь.
Авторитетные египтяне явно сильнее соперника. Да и оппонент в последнее время выглядит крайне бледно.
Статистика для ставок
- Кабо-Верде проиграла в 2 своих последних матчах
- Египет выиграл в 4 последних матчах кряду
- Египтяне в нынешней квалификации еще не пропускали
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.58 и 1.56.
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: Египет явно сильнее соперника, и уж точно активно понесется в атаку.
Египтяне традиционно успешно противостоят кабовердийцам, и уж точно постараются выиграть в двух оставшихся матчах квалификации.
Ставка: Победа Египта за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.58