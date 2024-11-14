14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кувейт и Южная Корея. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кувейт — Южная Корея, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кувейт

Турнирное положение: Кувейтцы нынешний отбор проводят не столь ярко. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

При этом Кувейт в 4 турах квалификации разжился всего лишь 3 очками. А вот забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Кувейтцы не смогли переиграть Палестину (2:2).

А вот до того Кувейт потерпел болезненную коллизию от Омана (0:4). Да и чуть раньше команда не смогла одолеть Ирак (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Кувейтцы имеют далеко не самые надежные тылы. В 4 поединках отбора команда пропустила 7 мячей.

Матчи против Южной Кореи для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Кувейт выиграл 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться дать бой лидеру секстета. Да с характером у команды полнейший порядок!

Южная Корея

Турнирное положение: Южнокорейцы нынешний отбор проводят весьма уверенно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Южная Корея в 4 матчах группы набрала 10 зачетных баллов. При этом команда забила 8 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 3.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Южнокорейцы дома одолели Ирак (3:2).

До того команда изящно переиграла Иорданию (2:0). Да и поединок с Оманом завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще же, Южная Корея в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма монолитно. Забивают южнокорейцы в среднем 2 гола за матч.

При этом Южная Корея пока лишь на 3 очка оторвалась от 3 места. Так что Сон Хын Мину и его партнерам нужно поднатореть в этой встрече.

Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на еще более приличное расстояние. Лидеры команды на месте, да и соперник имеет проблемы в обороне.

Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально агрессивны в атаке. Сон Хын Мин явно скажет свое веское слово!

Статистика для ставок

Кувейт в среднем забивает менее гола за матч

Южнокорейцы в среднем пропускают реже гола за матч

Кувейт уже 24 года не обыгрывает южнокорейцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Южная Корея выглядит в разы монолитнее соперника, и явно будет активно атаковать.

Кувейтцы имеют заметные проблемы в обороне, да и вообще, не блещут в текущей квалификации.

Ставка: Фора Южной Кореи -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50