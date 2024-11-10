10 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Удинезе». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски сражаются за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 11 туров чемпионата команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» весьма прилично атакует, отличившись 29 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Аталанта» разгромила «Наполи» со счетом 3:0.

А вот после того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:0) в Лиге чемпионов. Да и поединок с «Монцей» принес уверенную викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аталанта» настрелял всего 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Сеад Колашинац — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Бергамаски выиграли в 4 своих последних поединках. Причем в трех последних земляки Труффальдино не пропустили ни разу.

Матчи против «Удинезе» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» добыла 2 виктории при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Бергамаски на 3 пункта отстают от 1 позиции, плюс нынче преуспевают в плане игры и результатов.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы в текущем чемпионате ходят в середняках. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Удинезе» в 10 матчах забил 14 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Удинезе» был бит «Ювентусом» (0:2).

До того фриуланцы досадным образом уступили «Венеции» (2:3). Зато «Кальяри» был обыгран весьма уверенно (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Томас Кристенсен — травмирован.

Состояние команды: главной проблемой удинцев является слабая оборона. Да и атака не особо преуспевает.

При этом «Удинезе» не обыгрывает «Аталанту» уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции фриуланцы выглядят явно слабее соперника.

Фриуланцы потерпели поражения в двух своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 5 мячей.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Вот только удинцы ныне угодили в психологическую яму.

Статистика для ставок

«Аталанта» в среднем забивает почти 3 гола за матч

Фриуланцы уступили в 2 своих последних матчах

«Аталанта» выиграла в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Бергамаски сражаются за самые высокие места, и явно будут максимально активно атаковать.

«Удинезе» в последних матчах выглядел бледновато, да и оборона команды ошибается слишком часто.

Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63