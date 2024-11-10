ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком» «Оренбург»«Динамо» Махачкала — «Оренбург». Онлайн Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
    Все новости спорта

    «Аталанта» уверенно расправится с фриуланцами

    «Аталанта» — «Удинезе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия А, 10 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адемола Лукман
    10 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Удинезе». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 14:30 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски сражаются за попадание в Лигу чемпионов. По итогам 11 туров чемпионата команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аталанта» весьма прилично атакует, отличившись 29 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

    Аталанта — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Аталанта» разгромила «Наполи» со счетом 3:0.

    А вот после того команда нанесла поражение «Штутгарту» (2:0) в Лиге чемпионов. Да и поединок с «Монцей» принес уверенную викторию (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аталанта» настрелял всего 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Сеад Колашинац — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Бергамаски выиграли в 4 своих последних поединках. Причем в трех последних земляки Труффальдино не пропустили ни разу.

    Матчи против «Удинезе» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аталанта» добыла 2 виктории при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Бергамаски на 3 пункта отстают от 1 позиции, плюс нынче преуспевают в плане игры и результатов.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Фриуланцы в текущем чемпионате ходят в середняках. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Удинезе» в 10 матчах забил 14 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

  • Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры
  • Изучаем турнирное положение после 4 туров общего этапа Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Удинезе» был бит «Ювентусом» (0:2).

    До того фриуланцы досадным образом уступили «Венеции» (2:3). Зато «Кальяри» был обыгран весьма уверенно (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Удинезе» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Томас Кристенсен — травмирован.

    Состояние команды: главной проблемой удинцев является слабая оборона. Да и атака не особо преуспевает.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Удинезе» не обыгрывает «Аталанту» уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции фриуланцы выглядят явно слабее соперника.

    Фриуланцы потерпели поражения в двух своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 5 мячей.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут биться за очки. Вот только удинцы ныне угодили в психологическую яму.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» в среднем забивает почти 3 гола за матч

    • Фриуланцы уступили в 2 своих последних матчах

    • «Аталанта» выиграла в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Бергамаски сражаются за самые высокие места, и явно будут максимально активно атаковать.

    «Удинезе» в последних матчах выглядел бледновато, да и оборона команды ошибается слишком часто.

    Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Меджедович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Торпедо — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бохум — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аталанта» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Аталанта» уверенно расправится с фриуланцами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры