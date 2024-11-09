Ланс
Нант
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» после 10-ти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выход в еврокубки и находится на седьмом месте.
«Ланс» набрал 14 очков и на один балл отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, а также на четыре пункта от зоны Лиги чемпионов.
Ланс — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 10-го тура Лиги 1 клуб на чужом поле с минимальным счетом потерпел поражение от ПСЖ (0:1).
Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах от «Лилля» с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированы — Сотока, Ганью, Агилар, Сатриано, Кабо, Саид, дисквалифицированы — М'Бала Нзола, Хусанов.
Состояние команды: в двух последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Ланс» проиграл дважды после шести поединков без поражений.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, поскольку коллектив превосходит соперника в классе, да еще и имеет преимущество своего поля, у него отличные шансы на успех.
Пшемыслав Франковский и М'Бала Нзола — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» после 10-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблице на 14-й позиции.
«Нант» набрал 10 очков и по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один пункт — от зоны вылета (17-я строчка).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Лиги 1 клуб на своем поле потерпел поражение от «Марселя» (1:2).
Перед этим коллектив в предыдущем туре французского первенства также проиграл, оказавшись слабее «Страсбурга» в гостях с крупным результатом 1:3.
Не сыграют: травмированы — Лепенан, Кантонз, дисквалифицирован — Зезе.
Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Нант» проиграл трижды. «Канарейки» также не знают поражений пять поединков кряду.
Это говорит о плохой форме коллектива, а поскольку соперник превосходит его в классе, да еще и имеет преимущество своего поля, гостям будет сложно не проиграть.
Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в девяти из 10-ти последних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Ланса» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Нанта» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.90, победа «Нанта» — в 5.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами чуть менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
Вместе с тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Ланса».
Ставка: только одна команда забьет за 2.12.