9 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Нант». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 10-ти стартовых туров национального чемпионата Франции борется за выход в еврокубки и находится на седьмом месте.

«Ланс» набрал 14 очков и на один балл отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, а также на четыре пункта от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 10-го тура Лиги 1 клуб на чужом поле с минимальным счетом потерпел поражение от ПСЖ (0:1).

Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах от «Лилля» с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Сотока, Ганью, Агилар, Сатриано, Кабо, Саид, дисквалифицированы — М'Бала Нзола, Хусанов.

Состояние команды: в двух последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Ланс» проиграл дважды после шести поединков без поражений.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, поскольку коллектив превосходит соперника в классе, да еще и имеет преимущество своего поля, у него отличные шансы на успех.

Пшемыслав Франковский и М'Бала Нзола — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после 10-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблице на 14-й позиции.

«Нант» набрал 10 очков и по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один пункт — от зоны вылета (17-я строчка).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Лиги 1 клуб на своем поле потерпел поражение от «Марселя» (1:2).

Перед этим коллектив в предыдущем туре французского первенства также проиграл, оказавшись слабее «Страсбурга» в гостях с крупным результатом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Лепенан, Кантонз, дисквалифицирован — Зезе.

Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Лиги 1) «Нант» проиграл трижды. «Канарейки» также не знают поражений пять поединков кряду.

Это говорит о плохой форме коллектива, а поскольку соперник превосходит его в классе, да еще и имеет преимущество своего поля, гостям будет сложно не проиграть.

Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с двумя голами.

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Ланса» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Нанта» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.90, победа «Нанта» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами чуть менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Вместе с тем, в двух из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Ланса».

Ставка: только одна команда забьет за 2.12.