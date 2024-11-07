Сербский клуб «Бачка-Топола» сыграет против швейцарского клуба «Лугано» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бачка-Топола» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бачка-Топола»

Турнирное положение: Сербский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы Лиги конференций, «Бачка-Топола» без очков занимает 32 место.

Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1). Команда из Сербии продолжает уступать своим соперникам в Лиге конференций, уступив во втором туре «Легии» (0:3).

Не сыграют: Выбыл из строя сербский полузащитник Никола Кувелич, который получил травму колена.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После матчей 14 тура «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 9 место с активом в 19 очков.

«Лугано»

Турнирное положение: Швейцарский клуб входит в число лидеров основного этапа Лиги конференций, у «Лугано» после двух сыгранных матчей набрано 6 очков.

Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Младу-Болеслав» (1:0). До этого швейцарцы оказались сильнее финского ХИКа (3:0). В составе победителей голами отметились Пападопулос, Маркес и Дос Сантос.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Лугано» занимает 2 место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 25 очков после 13 туров.

Статистика для ставок

«Бачка-Топола» в Лиге конференций потерпел два поражения

Беспроигрышная серия «Лугано» составляет 4 матча

«Лугано» и «Бачка-Топола» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.05, а победа «Бачка-Топола» — в 5.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Лугано» не должен встретиться с серьёзным сопротивленим со стороны команды «Бачка-Топола». Стоит ожидать от швейцарцев третьей победы в основном этапе Лиги конференций.

Ставка: Фора «Лугано» (-1) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.91.