ТСЦ
Лугано
«Бачка-Топола»
Турнирное положение: Сербский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы Лиги конференций, «Бачка-Топола» без очков занимает 32 место.
Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1). Команда из Сербии продолжает уступать своим соперникам в Лиге конференций, уступив во втором туре «Легии» (0:3).
ТСЦ — Лугано: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Выбыл из строя сербский полузащитник Никола Кувелич, который получил травму колена.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: После матчей 14 тура «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 9 место с активом в 19 очков.
«Лугано»
Турнирное положение: Швейцарский клуб входит в число лидеров основного этапа Лиги конференций, у «Лугано» после двух сыгранных матчей набрано 6 очков.
Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Младу-Болеслав» (1:0). До этого швейцарцы оказались сильнее финского ХИКа (3:0). В составе победителей голами отметились Пападопулос, Маркес и Дос Сантос.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Лугано» занимает 2 место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 25 очков после 13 туров.
Статистика для ставок
- «Бачка-Топола» в Лиге конференций потерпел два поражения
- Беспроигрышная серия «Лугано» составляет 4 матча
- «Лугано» и «Бачка-Топола» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.05, а победа «Бачка-Топола» — в 5.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: «Лугано» не должен встретиться с серьёзным сопротивленим со стороны команды «Бачка-Топола». Стоит ожидать от швейцарцев третьей победы в основном этапе Лиги конференций.
Ставка: Фора «Лугано» (-1) с коэффициентом 2.12.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.91.