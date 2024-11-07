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    «Лугано» одержит третью победу в Лиге конференций?

    «Бачка-Топола» — «Лугано». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бачка-Топола» — «Лугано»
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    «Цюрих» — «Лугано»
    Сербский клуб «Бачка-Топола» сыграет против швейцарского клуба «Лугано» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бачка-Топола» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    ТСЦ

  • Бачка-Топола
    •  ТСЦ 20:45 Лугано

    Лугано

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: Сербский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы Лиги конференций, «Бачка-Топола» без очков занимает 32 место.

    Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1). Команда из Сербии продолжает уступать своим соперникам в Лиге конференций, уступив во втором туре «Легии» (0:3).

    ТСЦ — Лугано: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Выбыл из строя сербский полузащитник Никола Кувелич, который получил травму колена.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После матчей 14 тура «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 9 место с активом в 19 очков.

    «Лугано»

    Турнирное положение: Швейцарский клуб входит в число лидеров основного этапа Лиги конференций, у «Лугано» после двух сыгранных матчей набрано 6 очков.

    Последние матчи: «Лугано» одержал новую победу в Лиге конференций, обыграв «Младу-Болеслав» (1:0). До этого швейцарцы оказались сильнее финского ХИКа (3:0). В составе победителей голами отметились Пападопулос, Маркес и Дос Сантос.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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  • Вчера

    • Состояние команды: «Лугано» занимает 2 место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии, набрав 25 очков после 13 туров.

    Статистика для ставок

    • «Бачка-Топола» в Лиге конференций потерпел два поражения

    • Беспроигрышная серия «Лугано» составляет 4 матча

    • «Лугано» и «Бачка-Топола» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лугано» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.05, а победа «Бачка-Топола» — в 5.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Лугано» не должен встретиться с серьёзным сопротивленим со стороны команды «Бачка-Топола». Стоит ожидать от швейцарцев третьей победы в основном этапе Лиги конференций.

    Ставка: Фора «Лугано» (-1) с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Бачка-Топола» — «Лугано»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. «Лугано» одержит третью победу в Лиге конференций?
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