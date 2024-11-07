Шэмрок Роверс
ТНС
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает 10 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 4 набранных очка.
Последние матчи: На международной арене ирландский клуб стартовал с ничейного результата в поединке против кипрского АПОЭЛа (1:1). Игра прошла при собственных болельщиках. «Шемрок Роверсу» удалось уйти от поражения лишь на 92-й минуте.
Спасительный гол в составе ирландского клуба забил полузащитник Дилан Уоттс. Во втором туре Лиги конференций «Шемрок Роверс» выиграл у «Ларна» (4:1).
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды в чемпионате Ирландии: «Шемрок Роверс» занимает 2 место в турнирной таблице внутреннего первенства, набрав 61 очко.
ТНС
Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций валлийский клуб занимает 19 место, набрав 3 очка.
Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне Лиги конференций с поражения. В первом туре ТНС проиграл итальянской «Фиорентине» (0:2). Однако в рамках второго игрового дня еврокубка команда переиграла «Астану» (2:0).
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Олосунде.
Состояние команды: В чемпионате Уэльса ТНС занимает 2 место с активом в 30 очко. От лидера турнира — команды «Пенибонт» отставание составляет 4 пункта.
Статистика для ставок
- Победная серия «Шемрок Роверс» состоит из 5 матчей
- Победная серия ТНС состоит из 7 матчей
- «Шемрок Роверс» и ТНС ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.83, а победа ТНС — в 4.73.
- 1.77Интер — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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- 2.03Зенит — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.88 соответственно.
Прогноз: Обе команды выдают победную серию, будет игра не за 3 очка, а за 6 в предстоящем поединке. Не исключаем того, что соперники не смогут определить победителя.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.83.
Прогноз: В таких матчах обычно говорят, что исход противостояния может решить один мяч.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.