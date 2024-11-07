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    «Шемрок Роверс» — ТНС. Ставка (к. 3.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шемрок Роверс» — ТНС
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    ТНС
    «Шемрок Роверс» сыграет против команды ТНС в 3 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Шэмрок Роверс

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    •  Шэмрок Роверс 20:45 ТНС

    ТНС

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает 10 место в турнирной таблице Лиги конференций, в активе ирландского коллектива — 4 набранных очка.

    Последние матчи: На международной арене ирландский клуб стартовал с ничейного результата в поединке против кипрского АПОЭЛа (1:1). Игра прошла при собственных болельщиках. «Шемрок Роверсу» удалось уйти от поражения лишь на 92-й минуте.

    Спасительный гол в составе ирландского клуба забил полузащитник Дилан Уоттс. Во втором туре Лиги конференций «Шемрок Роверс» выиграл у «Ларна» (4:1).

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Ирландии: «Шемрок Роверс» занимает 2 место в турнирной таблице внутреннего первенства, набрав 61 очко.

    ТНС

    Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций валлийский клуб занимает 19 место, набрав 3 очка.

    Последние матчи: Валлийский клуб стартовал в этом сезоне Лиги конференций с поражения. В первом туре ТНС проиграл итальянской «Фиорентине» (0:2). Однако в рамках второго игрового дня еврокубка команда переиграла «Астану» (2:0).

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    • Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Олосунде.

    Состояние команды: В чемпионате Уэльса ТНС занимает 2 место с активом в 30 очко. От лидера турнира — команды «Пенибонт» отставание составляет 4 пункта.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Шемрок Роверс» состоит из 5 матчей

    • Победная серия ТНС состоит из 7 матчей

    • «Шемрок Роверс» и ТНС ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шемрок Роверс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.83, а победа ТНС — в 4.73.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: Обе команды выдают победную серию, будет игра не за 3 очка, а за 6 в предстоящем поединке. Не исключаем того, что соперники не смогут определить победителя.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.83.

    Прогноз: В таких матчах обычно говорят, что исход противостояния может решить один мяч.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.

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    «Шемрок Роверс» — ТНС: прогноз, ставка (3.83), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли победная серия «Шемрок Роверс»?
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