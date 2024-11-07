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    «Лион» окажется сильнее немецкой команды?

    «Хоффенхайм» — «Лион». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Лион»
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    Александр Ляказетт — нападающий «Лиона»
    В рамках 4-го тура общего этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» на своем поле примет «Лион». Поединок пройдет 7 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 23:00 Лион

    Лион

  • Лион
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: Немецкая команда занимает 18-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 4 баллами в копилке после 3-х туров. «Хоффенхайм» отстает от 8-ки лидеров на 3 пункта.

    В своем чемпионате Германии команда пока проваливается, располагаясь на 16-й строчке с 8-ю очками в активе после 9-и туров. «Хоффенхайм» ведет борьбу за выживание в лиге.

    Хоффенхайм — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Германии команда проиграла на своем поле «Санкт-Паули» (0:2), а до этого «Хоффенхайм» обыграл «Нюрнберг» со счетом 2:1 в Кубке страны.

    В 1-м туре общего этапа Лиги Европы команда сыграла вничью с «Мидтьюлланном» (1:1), затем обыграла киевское «Динамо» (2:0), а также проиграла «Порту» (0:2).

    Не сыграют: Ильхас Бебу, Финн-Оле Беккер, Озан Кабак и Гриша Промель (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» выступает не очень уверенно, часто теряя очки, но у команды есть все шансы пошуметь в Лиге Европы.

    На своем поле «Хоффенхайм» набрал пока что максимум очков — 3 балла за 1 встречу. В следующем матче немцы встретятся с «Лионом», который уверенно выступает в Лиге Европы.

    «Лион»

    Турнирное положение: Французская команда располагается на 10-й строчке в таблице общего этапа Лиги Европы с 6-ю очками в активе после 3-х туров. «Лион» отстает от 8-й позиции всего на 1 балл.

    К тому же, команда занимает 6-е место в чемпионате Франции с 15-ю очками в активе после 10-и туров, находясь в зоне еврокубков.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Лион» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1) в Лиге 1, а также поделил очки с «Осером» со счетом 2:2. Матчем ранее в рамках чемпионата Франции команда разгромила «Гавр» (4:0).

    В Лиге Европы «Лион» сначала обыграл «Олимпиакос» (2:0), одержал победу над «Рейнджером» (4:1), а потом проиграл «Бешикташу» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Махамаду Диавара, Эрнест Нуамах (травмы) и Гифт Орбан (решение тренера).

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    Состояние команды: «Лион» проводит неплохой сезон, борясь за место в еврокубках и претендуя на высокие места в Лиге Европы. Несмотря на это, в последнее время команда перестала регулярно побеждать.

    Стоит отметить, что «Хоффенхайм» и «Лион» уже дважды встречались между собой в 2018-м году. В тех матчах команды 2 раза сыграли вничью (2:2 и 3:3). Сможет ли на сей раз «Лион» одержать победу? Шансы на это точно будут.

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и матчах «Лион» проиграл только 1 раз

    • «Лион» на чужом поле не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • «Хоффенхайм» и «Лион» в 2-х очных встречах непременно играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 2.45, победа «Хоффенхайма» — 2.60, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: «Лион» выступает очень уверенно в Лиге Европы. Можно предположить, что французская команда забьет минимум парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лиона» 2 больше за 2.80.

    Прогноз: «Лион» отлично выступает не только дома, но и на чужом поле. Прогнозируем победу гостей.

    Ставка: Победа «Лиона» за 2.45.

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    «Хоффенхайм» — «Лион»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. «Лион» окажется сильнее немецкой команды?
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