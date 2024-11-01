Лиссабонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Эштрелы» в 10-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 1 ноября и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Эштрела», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонский коллектив в этом чемпионате Португалии с 27 очками лидирует, опережая на три пункта ближайшего преследователя.

«Спортинг» вышел победителем из всех девяти проведенных встреч первенства, забив за это время 30 мячей при всего двух пропущенных.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «львы» в рамках Кубка португальской лиги на своем поле одолели «Насьонал» со счетом 3:1. А перед этим в гостевых играх переиграли 3:0 «Фамаликан» в чемпионате страны и австрийский «Штурм» 2:0 в Лиге чемпионов.

Не сыграют: Нападающий Нуну Сантуш пропустит этот поединок.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: С начала сезона «Спортинг» провел 15 встреч в различных турнирах и ни разу не проиграл в них в основное время, расписав две мировые и отпраздновав 13 викторий. К данному же матчу «зелено-белые» подходят с серией из пяти выигрышей подряд, три из которых были сухими.

«Эштрела»

Турнирное положение: Клуб из города Амадора с шестью набранными баллами идет третьим с конца в таблице, опережая прямой вылет лишь на пункт.

«Эштрела» выиграла только одну игру из девяти проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела пять фиаско, разница мячей составляет 7:15.

Последние матчи: В предыдущем туре первенства «трехцветные» на своем поле расписали мировую с «Виторией Гимарайнш» со счетом 2:2. Перед этим они обыграли в овертайме коллектив из третьей лиги в Кубке страны 3:1 и были разгромлены на выезде «Жил Висенте» 0:3.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: В новом сезоне «Эштрела» провела десять встреч в различных турнирах и смогла выиграть только в одном из них в основное время. Четыре поединка за это время она еще свела вничью и пять игр проиграла. За минувшие же четыре матча у коллектива только одно фиаско при одной победе и двух ничьих в основное время.

Статистика для ставок

«Спортинг» обыграл «Эштрелу» в десяти минувших очных противостояниях

В прошлом чемпионате лиссабонцы победили 3:2 и 2:1

А в пяти предыдущих очных встречах этих команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 1.10, победа «Эштрелы» — 23.00, ничья — 9.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.29 и 3.45 соответственно.

Прогноз: «Спортинг» значительно сильнее своего предстоящего оппонента, но вряд ли сможет уж очень крупно выиграть у него. В общем, предлагаем ставить на гостей с форой +3.

Рекомендуемая ставка: победа «Эштрелы» с форой (+3) за 1.75.

Прогноз: И также еще поставим на то, что гости смогут огорчить более именитого соперника, ведь в пяти предыдущих очных встречах «Эштрела» неизменно забивала в ворота «Спортинга».

Ставка: обе забьют за 2.38.