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    «Спортинг» не будет громить «Эштрелу»

    «Спортинг» — «Эштрела». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Эштрела»
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    «Спортинг»
    Лиссабонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Эштрелы» в 10-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 1 ноября и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Эштрела», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 01 Ноября 2024 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:15 Эштрела

    Эштрела

  • Португалия. Примейра
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонский коллектив в этом чемпионате Португалии с 27 очками лидирует, опережая на три пункта ближайшего преследователя.

    «Спортинг» вышел победителем из всех девяти проведенных встреч первенства, забив за это время 30 мячей при всего двух пропущенных.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «львы» в рамках Кубка португальской лиги на своем поле одолели «Насьонал» со счетом 3:1. А перед этим в гостевых играх переиграли 3:0 «Фамаликан» в чемпионате страны и австрийский «Штурм» 2:0 в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: Нападающий Нуну Сантуш пропустит этот поединок.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: С начала сезона «Спортинг» провел 15 встреч в различных турнирах и ни разу не проиграл в них в основное время, расписав две мировые и отпраздновав 13 викторий. К данному же матчу «зелено-белые» подходят с серией из пяти выигрышей подряд, три из которых были сухими.

    «Эштрела»

    Турнирное положение: Клуб из города Амадора с шестью набранными баллами идет третьим с конца в таблице, опережая прямой вылет лишь на пункт.

    «Эштрела» выиграла только одну игру из девяти проведенных, три раза сыграла вничью и потерпела пять фиаско, разница мячей составляет 7:15.

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    • Последние матчи: В предыдущем туре первенства «трехцветные» на своем поле расписали мировую с «Виторией Гимарайнш» со счетом 2:2. Перед этим они обыграли в овертайме коллектив из третьей лиги в Кубке страны 3:1 и были разгромлены на выезде «Жил Висенте» 0:3.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: В новом сезоне «Эштрела» провела десять встреч в различных турнирах и смогла выиграть только в одном из них в основное время. Четыре поединка за это время она еще свела вничью и пять игр проиграла. За минувшие же четыре матча у коллектива только одно фиаско при одной победе и двух ничьих в основное время.

    Статистика для ставок

    • «Спортинг» обыграл «Эштрелу» в десяти минувших очных противостояниях

    • В прошлом чемпионате лиссабонцы победили 3:2 и 2:1

    • А в пяти предыдущих очных встречах этих команд играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 1.10, победа «Эштрелы» — 23.00, ничья — 9.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.29 и 3.45 соответственно.

    Прогноз: «Спортинг» значительно сильнее своего предстоящего оппонента, но вряд ли сможет уж очень крупно выиграть у него. В общем, предлагаем ставить на гостей с форой +3.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эштрелы» с форой (+3) за 1.75.

    Прогноз: И также еще поставим на то, что гости смогут огорчить более именитого соперника, ведь в пяти предыдущих очных встречах «Эштрела» неизменно забивала в ворота «Спортинга».

    Ставка: обе забьют за 2.38.

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    «Спортинг» — «Эштрела»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. «Спортинг» не будет громить «Эштрелу»
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