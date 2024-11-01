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    Сумеет ли «Ланус» загнать «лис»?

    «Ланус» — «Крузейро». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ланус» — «Крузейро»
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    «Ланус»
    1 ноября в 1/2 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Ланус» и «Крузейро». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланус» — «Крузейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 04 Ноября 2024 года

    Ланус

  • Аргентина. Примера
    •  Ланус 01:30 Бока Хуниорс

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
    •

    «Ланус»

    Турнирное положение: «Ланус» в своем чемпионате выступает крайне неудачно. На данный момент команда занимает 26 место в турнирной таблице.

    При этом «Ланус» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забить команде удалось всего 19 раз в 19 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Ланус» минимально уступил «Атлетико Тукуман».

    При этом «Ланус» до того уступил еще и «Индепендьенте» (0:2). А вот между этими матчами команда расписала мировую с «Крузейро» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 3 коллизии. В этих поединках ее игроки забили всего лишь 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ланус» не побеждает уже больше 2 месяцев. Да и с реализацией у команды огромные проблемы.

    В домашнем матче с «Крузейро» аргентинцам нужно только побеждать. Вот только вкус этих самых побед уже забыт напрочь.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вскрыть оборону бразильцев. Вот только старые проблемы никуда не запропастились.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В чемпионате Бразилии она располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Крузейро» пропустил 33 мяча в 31 матче чемпионата. Зато средняя результативность едва превышает гол за матч — 36 забитых мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда откровенно провалилась. «Крузейро» разгромно уступил «Атлетико Паранаэнсе» (0:3).

    Чуть раньше команда подписала мировую с «Байей» (1:1). С таким же счетом в первом полуфинальном матче Южноамериканского кубка завершился и матч с «Ланусом».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крузейро» проиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Крузейро» не побеждает уже больше месяца. Да и пресловутой монолитности в игре команды не сыщешь днем с огнем.

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    К слову, «Крузейро» относительно надежные тылы. Вот только в плане креатива в атаке у команды не все так весело.

    При этом команда нынче пребывает в заметном кризисе. Да и в первом поединке с аргентинцами «лисы» упустили викторию.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться найти свои шансы на контратаках. Тем паче, оппонент крайне нестабилен.

    Статистика для ставок

    • «Крузейро» в среднем пропускает фактически гол за матч

    • «Ланус» не побеждает уже больше 2 месяцев

    • «Крузейро» не выигрывает больше календарного месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Ланус» мотивирован прервать затянувшийся безвыигрышный сериал.

    Аргентинцы должны воспользоваться фактором своего поля, и наверняка постараются поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Лануса» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    «Ланус» — «Крузейро»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ланус» загнать «лис»?
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