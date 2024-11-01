ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ Руд Ван НистелройДоводил до слез Роналду и материл Ферги. Знакомимся с временным тренером «МЮ» АнтониПобедители и проигравшие. Кому из игроков «Манчестер Юнайтед» поможет/навредит увольнение тен Хага
    Все новости спорта

    Команда Роналду снова уступит «Аль-Хилялю»

    «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Аль-Хиляль Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    1 ноября в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 01 Ноября 2024 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 21:00 Аль-Хиляль

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» в текущем чемпионате выступает не столь продуктивно. Ныне команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Наср» в среднем забивает чуть больше 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз в 8 поединках.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Криштиану Роналду проиграла. «Аль-Наср» уступил «Аль-Таавуну» (0:1).

    При этом «Аль-Наср» после того расписал паритет с «Аль-Холудом» (3:3). А вот немногим ранее был обыгран «Эстегляль» Тегеран (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» имеет прекрасный подбор игроков, но от лидера отстает на 6 очков. А вот Роналду настрелял уже 6 мячей в чемпионате.

    Матчи с «Аль-Хилялем» проходят для команды традиционно неудачно. «Аль-Наср» в 5 последних очных встречах уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться сократить отставание от лидера. Да и фактор Роналду, несомненно, сыграет важную роль.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» в нынешнем чемпионате привычно несется впереди. Правда, по итогам 9 туров команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Хиляль» в текущем чемпионате набрал 24 зачетных балла. При этом в среднем команда забивает немногим менее 3 голов за матч.

  • Историческая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих
  • Возможно, теперь атакующие игроки будут не так часто выигрывать «Золотой мяч»
  • 29/10/2024

    • Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда снова сумела победить. «Аль-Хиляль» учинил разгром «Аль-Таи» (4:1).

    При этом до того команда нанесла поражение «Аль-Таавуну» (2:0). Да и непростая встреча с «Аль-Аином» принесла ей успех (5:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Хиляль» нынче выглядит привычно монолитно. Победная серия составляет уже два с половиной календарных месяца.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Плюс оборона команды действует весьма надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой всего лишь 6 раз.

    При этом «Аль-Хиляль» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и серб Александар Митрович настрелял уже 10 мячей в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать привычно активно. Митрович и компания явно намерены оторваться от преследователей.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» уже 3 года не проигрывает «Аль-Насру»

    • «Аль-Наср» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Хиляль» неизменно побеждает с середины августа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: «Аль-Хиляль» сейчас выглядит мощнее всех в лиге, и явно постарается оторваться от конкурентов.

    Команда Роналду не особенно стабильна, да и «Аль-Хиляль» явно намерен продолжить свой победный сериал.

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме забить сумеют обе команды.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пахтакор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Де Минор — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Казо — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эмбер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Ахли Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брага — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Команда Роналду снова уступит «Аль-Хилялю»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры