1 ноября в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» в текущем чемпионате выступает не столь продуктивно. Ныне команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» в среднем забивает чуть больше 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз в 8 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Криштиану Роналду проиграла. «Аль-Наср» уступил «Аль-Таавуну» (0:1).

При этом «Аль-Наср» после того расписал паритет с «Аль-Холудом» (3:3). А вот немногим ранее был обыгран «Эстегляль» Тегеран (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» имеет прекрасный подбор игроков, но от лидера отстает на 6 очков. А вот Роналду настрелял уже 6 мячей в чемпионате.

Матчи с «Аль-Хилялем» проходят для команды традиционно неудачно. «Аль-Наср» в 5 последних очных встречах уступил 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться сократить отставание от лидера. Да и фактор Роналду, несомненно, сыграет важную роль.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» в нынешнем чемпионате привычно несется впереди. Правда, по итогам 9 туров команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Хиляль» в текущем чемпионате набрал 24 зачетных балла. При этом в среднем команда забивает немногим менее 3 голов за матч.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда снова сумела победить. «Аль-Хиляль» учинил разгром «Аль-Таи» (4:1).

При этом до того команда нанесла поражение «Аль-Таавуну» (2:0). Да и непростая встреча с «Аль-Аином» принесла ей успех (5:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» нынче выглядит привычно монолитно. Победная серия составляет уже два с половиной календарных месяца.

Плюс оборона команды действует весьма надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой всего лишь 6 раз.

При этом «Аль-Хиляль» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и серб Александар Митрович настрелял уже 10 мячей в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать привычно активно. Митрович и компания явно намерены оторваться от преследователей.

Статистика для ставок

«Аль-Хиляль» уже 3 года не проигрывает «Аль-Насру»

«Аль-Наср» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Аль-Хиляль» неизменно побеждает с середины августа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: «Аль-Хиляль» сейчас выглядит мощнее всех в лиге, и явно постарается оторваться от конкурентов.

Команда Роналду не особенно стабильна, да и «Аль-Хиляль» явно намерен продолжить свой победный сериал.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме забить сумеют обе команды.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.25