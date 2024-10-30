«Тоттенхэм» примет на своем поле «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится 30 октября и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Эта лондонская команда имеет в активе 13 баллов и находится на восьмом месте в таблице, уступая четыре очка пятой строке.

«Тоттенхэм» отпраздновал четыре виктории, раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, разница мячей составляет 18:10.

Последние матчи: На выходных «шпоры» в матче дерби проиграли в гостях «Кристал Пэлас» в рамах АПЛ со счетом 0:1. Перед этим они обыграли на своем поле 1:0 нидерландский «АЗ Алкмар» в основной части Лиги Европы, где у них три виктории в трех играх, и в чемпионате в родных стенах разгромили «Вест Хэм» со счетом 4:1.

Не сыграют: Форвард Хын Мин Сон в этой игре не поможет своей команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За предыдущие девять поединков во всех турнирах «Тоттенхэм» проиграл в двух случаях, а оставшиеся семи встреч за это время он выиграл. Причем большинство викторий в данном отрезке были с внушительной разницей в счете. А в текущем розыгрыше Кубка лиги «шпоры» успели уже выбить «Ковентри» из Чемпионшипа, обыграв его в гостях со счетом 2:1.

«Ман Сити»

Турнирное положение: «Ман Сити» в девяти играх текущего чемпионата Англии набрал 23 балла и идет первым, опережая на пункт «Ливерпуль».

Коллектив Гвардиолы одержал семь викторий и дважды сыграл вничью, разница мячей составляет 20:9.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «горожане» в рамках чемпионата Англии «горожане» на своем поле не без труда выиграли у аутсайдера «Саутгемтона» со счетом 1:0. Немногим ранее они в родных стенах разгромили пражскую «Спарту» 5:0 в рамках Лиги чемпионов.

Не сыграют: Родри и Кевин Де Брейне пребывают в лазарете команды.

Состояние команды: «Ман Сити» в новом сезоне отыграл 14 встреч в различных турнирах и ни разу еще не проиграл в них. У команды четыре мировых исхода и десять выигрышей. В своих пяти предыдущих поединках команда неизменно побеждала, а перед этим три из четырех матчей завершила ничейными результатами. А в текущем розыгрыше Кубка лиги они на предыдущей стадии дома обыграли «Уотфорд» 2:1.

Статистика для ставок

В пяти предыдущих очных играх этих команд побеждал «Ман Сити» и раз сильнее оказались «шпоры»

В пяти из восьми предыдущих очных противостояний этих клубов играла ставка ТМ 2,5

Последний поединок этих команд в Лондоне завершился 2:0 в пользу «горожан»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ман Сити» — 2.28, победа «Тоттенхэма» — 2.96, ничья — 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.63 соответственно.

Прогноз: Учитывая кубковый статус встречи, особо высокой результативности не ждем, и рекомендуем ставить на количество мячей меньше трех. плюс на это еще указывает статистика очных игр данных команд.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 2.12.

Прогноз: И также еще здесь поставим на викторию «горожан» еще по итогам основного времени, ведь «Ман Сити» вполне успешно выступает против «Тоттенхэма», да и в последнее время только побеждал.

Ставка: победа «Ман Сити» за 2.28.