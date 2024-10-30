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    Ньюкасл — Челси: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Челси»
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    «Челси» — «Ньюкасл»
    30 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на своем поле сыграет против «Челси». Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 30 Октября 2024 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 22:45 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: С 12 зачетными пунктами данный коллектив находится на 12 строке в турнирной таблице.

    «Ньюкасл» три матча выиграл, три раза еще сыграл вничью и уступил уступал, забил девять мячей, а пропустил на гол больше.

    Ньюкасл — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад в рамках чемпионата Англии «сороки» на выезде проиграли как раз предстоящему противнику со счетом 1:2, а до этого они на своем поле потерпели минимальное фиаско от «Брайтона» со счетом 0:1. В этом розыгрыше Кубка лиги они прошли по пенальти «Ноттингем» и минимально обыграли «Уимблдон».

    Не сыграют: Киран Триппьер, Каллам Уилсон и Свен Ботман — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ньюкасл» не может победить на протяжении трех своих предыдущих встреч. В данный период коллектив расписал одну мировую и дважды уступал, забив в этот период только один гол при трех пропущенных.

    А выиграть команда смогла всего один матч из шести последних с учетом всех турниров, да и то удалось одолеть лишь третьелиговый «Уимблдон» 1:0 в Кубке лиги.

    «Челси»

    Турнирное положение: С 17 зачетными пунктами лондонская команда пребывает на пятой строке в таблице АПЛ и на балл отстает от третьей позиции.

    «Челси» отпраздновал пять викторий, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения, забил 19 мячей при 11 пропущенных.

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  • Вчера

    • Последние матчи: Как упоминалось выше, «аристократы» на выходных смогли переиграть как раз «Ньюкасл» 2:1 на своем поле в АПЛ, а немногим ранее они в матче основного этапа Лиги конференций в Греции разгромили «Панатинаикос» со счетом 4:1, играя далеко не основным составом. А перед этим в рамках чемпионата они уступили в гостях «Ливерпулю» 1:2, прервав на тот момент свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять раз выиграли.

    Не сыграют: Омари Келлиман находится в лазарете команды.

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    Состояние команды: За предыдущие десять матчей с учетом всех турниров у «Челси» только одно поражение. Да и то оно было гостевым от «Ливерпуля». В остальных же девяти поединках данного периода лондонцы расписали две мировые и отметились семью викториями. И за весь этот отрезок они неизменно забивали в каждой игре и трижды смогли сохранить свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • Несколько дней тому назад в рамках АПЛ «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1

    • В пяти предыдущих очных поединках этих команд неизменно забивали обе стороны

    • За минувшие 11 игр данных команд шесть раз побеждал «Челси» и дважды сильнее оказался «Ньюкасл»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.58, победа «Челси» — 2.66, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.26 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим на верховой исход и обоюдный обмен голами, ведь в своих последних противостояниях данные команды зачастую выдавали именно такие исходы.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.88.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь поставим на проход «Ньюкасла», который имеет меньшую загруженность календаря, чем «Челси», да и играет дома.

    Ставка: проход «Ньюкасла» за 1.90.

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    «Ньюкасл» — «Челси»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Отомстят ли «сороки» «Челси» за недавнее поражение?
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