Ньюкасл
Челси
«Ньюкасл»
Турнирное положение: С 12 зачетными пунктами данный коллектив находится на 12 строке в турнирной таблице.
«Ньюкасл» три матча выиграл, три раза еще сыграл вничью и уступил уступал, забил девять мячей, а пропустил на гол больше.
Ньюкасл — Челси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад в рамках чемпионата Англии «сороки» на выезде проиграли как раз предстоящему противнику со счетом 1:2, а до этого они на своем поле потерпели минимальное фиаско от «Брайтона» со счетом 0:1. В этом розыгрыше Кубка лиги они прошли по пенальти «Ноттингем» и минимально обыграли «Уимблдон».
Не сыграют: Киран Триппьер, Каллам Уилсон и Свен Ботман — травмированы.
Состояние команды: «Ньюкасл» не может победить на протяжении трех своих предыдущих встреч. В данный период коллектив расписал одну мировую и дважды уступал, забив в этот период только один гол при трех пропущенных.
А выиграть команда смогла всего один матч из шести последних с учетом всех турниров, да и то удалось одолеть лишь третьелиговый «Уимблдон» 1:0 в Кубке лиги.
«Челси»
Турнирное положение: С 17 зачетными пунктами лондонская команда пребывает на пятой строке в таблице АПЛ и на балл отстает от третьей позиции.
«Челси» отпраздновал пять викторий, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения, забил 19 мячей при 11 пропущенных.
Последние матчи: Как упоминалось выше, «аристократы» на выходных смогли переиграть как раз «Ньюкасл» 2:1 на своем поле в АПЛ, а немногим ранее они в матче основного этапа Лиги конференций в Греции разгромили «Панатинаикос» со счетом 4:1, играя далеко не основным составом. А перед этим в рамках чемпионата они уступили в гостях «Ливерпулю» 1:2, прервав на тот момент свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять раз выиграли.
Не сыграют: Омари Келлиман находится в лазарете команды.
Состояние команды: За предыдущие десять матчей с учетом всех турниров у «Челси» только одно поражение. Да и то оно было гостевым от «Ливерпуля». В остальных же девяти поединках данного периода лондонцы расписали две мировые и отметились семью викториями. И за весь этот отрезок они неизменно забивали в каждой игре и трижды смогли сохранить свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- Несколько дней тому назад в рамках АПЛ «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1
- В пяти предыдущих очных поединках этих команд неизменно забивали обе стороны
- За минувшие 11 игр данных команд шесть раз побеждал «Челси» и дважды сильнее оказался «Ньюкасл»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 2.58, победа «Челси» — 2.66, ничья — 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.26 соответственно.
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Прогноз: В этом поединке ставим на верховой исход и обоюдный обмен голами, ведь в своих последних противостояниях данные команды зачастую выдавали именно такие исходы.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.88.
Прогноз: А вторым вариантом здесь поставим на проход «Ньюкасла», который имеет меньшую загруженность календаря, чем «Челси», да и играет дома.
Ставка: проход «Ньюкасла» за 1.90.