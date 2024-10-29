Цинциннати
Нью-Йорк Сити
«Цинциннати»
Турнирное положение: «Цинциннати» неплохо выступил в регулярном чемпионате США. В Восточной конференции команда заняла 3 место.
При этом «Цинциннати» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось 58 раз в 34 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Поединок с «Филадельфией Юнион» завершился викторией (2:1).
При этом «Цинциннати» до того уступил «Орландо Сити» (1:3). Да и поединок с «Нью-Йорк Сити» завершился поражением (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Чидози Авазием, Серхио Сантос — травмированы.
Состояние команды: «Цинциннати» силен, однако стабильности команде слишком не хватает. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Матчи с ньюйоркцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Цинциннати» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться соорудить голевой задел перед ответной встречей. Да и трехматчевую пораженческую серию удалось прервать.
«Нью-Йорк Сити»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В Восточной конференции МЛС она финишировала на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Нью-Йорк Сити» пропустил аж 49 мячей в регулярном чемпионате. Зато средняя результативность превышает гол за матч: 54 мяча в 34 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Нью-Йорк Сити» уступил «Монреалю» (0:2).
Чуть раньше команда уверенно одолела «Нэшвилл» (3:1). Да и поединок с «Цинциннати» завершился сложной викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нью-Йорк Сити» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Джастин Хаак — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» до последней коллизии уступил трижды кряду. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.
Оборона команды в нынешнем сезоне действует не столь надежно. Зато в отдельных матчах ньюйоркцы блистали!
При этом «Нью-Йорк Сити» не так давно обыграл «Цинциннати». Хотя до того команда 5 раз кряду уступила этому сопернику.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Цинциннати» до последней победы уступил трижды кряду
- «Нью-Йорк Сити» до последней коллизии выиграл 3 раза подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
- 2.65Зенит — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.81Арсенал — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.15Интер — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Обе команды крайне нестабильны, да и вряд ли будут особенно рисковать.
И те, и другие не столь мощно атакуют, да и ньюйоркцы явно постараются засушить игру.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60