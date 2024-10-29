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    Под властью голевой засухи?!

    «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, МЛС, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити»
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    «Цинциннати»
    29 октября в 1/8 финала плей-офф чемпионата США по футболу сыграют «Цинциннати» и «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 01:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 29 Октября 2024 года

    Цинциннати

  • США. MLS
    •  Цинциннати 01:45 Нью-Йорк Сити

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
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    «Цинциннати»

    Турнирное положение: «Цинциннати» неплохо выступил в регулярном чемпионате США. В Восточной конференции команда заняла 3 место.

    При этом «Цинциннати» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось 58 раз в 34 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Поединок с «Филадельфией Юнион» завершился викторией (2:1).

    При этом «Цинциннати» до того уступил «Орландо Сити» (1:3). Да и поединок с «Нью-Йорк Сити» завершился поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Чидози Авазием, Серхио Сантос — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Цинциннати» силен, однако стабильности команде слишком не хватает. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Матчи с ньюйоркцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Цинциннати» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться соорудить голевой задел перед ответной встречей. Да и трехматчевую пораженческую серию удалось прервать.

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В Восточной конференции МЛС она финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нью-Йорк Сити» пропустил аж 49 мячей в регулярном чемпионате. Зато средняя результативность превышает гол за матч: 54 мяча в 34 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Нью-Йорк Сити» уступил «Монреалю» (0:2).

    Чуть раньше команда уверенно одолела «Нэшвилл» (3:1). Да и поединок с «Цинциннати» завершился сложной викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нью-Йорк Сити» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Джастин Хаак — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Нью-Йорк Сити» до последней коллизии уступил трижды кряду. При этом команда способна дать бой любому оппоненту.

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    Оборона команды в нынешнем сезоне действует не столь надежно. Зато в отдельных матчах ньюйоркцы блистали!

    При этом «Нью-Йорк Сити» не так давно обыграл «Цинциннати». Хотя до того команда 5 раз кряду уступила этому сопернику.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Цинциннати» до последней победы уступил трижды кряду

    • «Нью-Йорк Сити» до последней коллизии выиграл 3 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Цинциннати» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Обе команды крайне нестабильны, да и вряд ли будут особенно рисковать.

    И те, и другие не столь мощно атакуют, да и ньюйоркцы явно постараются засушить игру.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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    «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. Под властью голевой засухи?!
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