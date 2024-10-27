Родина
Торпедо
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи пока и близко не напоминают борца за стыки. После 15 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Родина» в 15 поединках настреляла 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 15 раз.
Родина — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела неудачу. Москвичи минимально уступили «Сочи».
До того команда вылетела из Кубка России. Москвичи умудрились уступить второлиговому костромскому «Спартаку» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» уступила трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи не побеждали в 5 своих последних матчах. Причем в 2 последних поединках команда проиграла.
Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются удачно. Из двух очных поединков «Родина» по разу победила и сыграла вничью.
Нет сомнений, что москвичи на родной арене будут нестись вперед. В противном случае мечта о стыках так мечтой и останется.
«Торпедо»
Турнирное положение: Подопечные Олега Кононова пока преуспевают. По итогам 15 туров первенства команда находится на 1 месте в турнирной таблице первого дивизиона.
Причем «Торпедо» весьма неплохо действует в плане реализации. В 15 матчах команда настреляла 28 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Торпедовцы учинили разгром «Тюмени» (3:0).
При этом до того москвичи вылетели из Кубка России от «Балтики». А вот проблемный «Сокол» был разгромлен со счетом 5:0.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Торпедо» выиграло 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Торпедо» вполне способно выйти в элиту напрямую. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей в 15 матчах.
При этом «Торпедо» лишь на 2 очка опережает зону стыков. Да и в 2 своих последних матчах первенства подопечные Кононова не пропустили ни разу.
Земляков из «Родины» торпедовцы еще ни разу не обыгрывали. И как раз сейчас команда Кононова имеет все шансы закрепиться на вершине таблицы.
И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент осенью выглядит не столь монолитно.
Статистика для ставок
- Торпедовцы не пропускали в 2 своих последних матчах первенства
- «Родина» не побеждала в 5 своих последних поединках
- «Торпедо» еще не побеждало «Родину»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.74.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.
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- 2.60ЦСКА — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.05Манчестер Сити — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Торпедо» ныне смотрится предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.
Торпедовцы весьма неплохо атакуют, да и «Родина» не блещет пресловутой стабильностью.
Ставка: Победа «Торпедо» за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16