27 октября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Торпедо. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Торпедо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи пока и близко не напоминают борца за стыки. После 15 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.

При этом «Родина» в 15 поединках настреляла 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 15 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела неудачу. Москвичи минимально уступили «Сочи».

До того команда вылетела из Кубка России. Москвичи умудрились уступить второлиговому костромскому «Спартаку» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» уступила трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи не побеждали в 5 своих последних матчах. Причем в 2 последних поединках команда проиграла.

Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются удачно. Из двух очных поединков «Родина» по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что москвичи на родной арене будут нестись вперед. В противном случае мечта о стыках так мечтой и останется.

«Торпедо»

Турнирное положение: Подопечные Олега Кононова пока преуспевают. По итогам 15 туров первенства команда находится на 1 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

Причем «Торпедо» весьма неплохо действует в плане реализации. В 15 матчах команда настреляла 28 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Торпедовцы учинили разгром «Тюмени» (3:0).

При этом до того москвичи вылетели из Кубка России от «Балтики». А вот проблемный «Сокол» был разгромлен со счетом 5:0.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Торпедо» выиграло 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Торпедо» вполне способно выйти в элиту напрямую. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей в 15 матчах.

При этом «Торпедо» лишь на 2 очка опережает зону стыков. Да и в 2 своих последних матчах первенства подопечные Кононова не пропустили ни разу.

Земляков из «Родины» торпедовцы еще ни разу не обыгрывали. И как раз сейчас команда Кононова имеет все шансы закрепиться на вершине таблицы.

И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент осенью выглядит не столь монолитно.

Статистика для ставок

Торпедовцы не пропускали в 2 своих последних матчах первенства

«Родина» не побеждала в 5 своих последних поединках

«Торпедо» еще не побеждало «Родину»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.74.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

Прогноз: «Торпедо» ныне смотрится предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.

Торпедовцы весьма неплохо атакуют, да и «Родина» не блещет пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16