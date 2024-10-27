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    Сможет ли «Торпедо» впервые одолеть «Родину»?

    «Родина» — «Торпедо. Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 октября 2024 года

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    Олег Кононов
    27 октября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Торпедо. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Торпедо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 27 Октября 2024 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 19:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи пока и близко не напоминают борца за стыки. После 15 туров команда занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Родина» в 15 поединках настреляла 15 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 15 раз.

    Родина — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела неудачу. Москвичи минимально уступили «Сочи».

    До того команда вылетела из Кубка России. Москвичи умудрились уступить второлиговому костромскому «Спартаку» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» уступила трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи не побеждали в 5 своих последних матчах. Причем в 2 последних поединках команда проиграла.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются удачно. Из двух очных поединков «Родина» по разу победила и сыграла вничью.

    Нет сомнений, что москвичи на родной арене будут нестись вперед. В противном случае мечта о стыках так мечтой и останется.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Подопечные Олега Кононова пока преуспевают. По итогам 15 туров первенства команда находится на 1 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

    Причем «Торпедо» весьма неплохо действует в плане реализации. В 15 матчах команда настреляла 28 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три драгоценных очка. Торпедовцы учинили разгром «Тюмени» (3:0).

    При этом до того москвичи вылетели из Кубка России от «Балтики». А вот проблемный «Сокол» был разгромлен со счетом 5:0.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Торпедо» выиграло 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Торпедо» вполне способно выйти в элиту напрямую. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей в 15 матчах.

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    При этом «Торпедо» лишь на 2 очка опережает зону стыков. Да и в 2 своих последних матчах первенства подопечные Кононова не пропустили ни разу.

    Земляков из «Родины» торпедовцы еще ни разу не обыгрывали. И как раз сейчас команда Кононова имеет все шансы закрепиться на вершине таблицы.

    И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент осенью выглядит не столь монолитно.

    Статистика для ставок

    • Торпедовцы не пропускали в 2 своих последних матчах первенства

    • «Родина» не побеждала в 5 своих последних поединках

    • «Торпедо» еще не побеждало «Родину»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.74.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

    Прогноз: «Торпедо» ныне смотрится предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.

    Торпедовцы весьма неплохо атакуют, да и «Родина» не блещет пресловутой стабильностью.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    «Родина» — «Торпедо: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» впервые одолеть «Родину»?
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