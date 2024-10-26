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    «Балтика» не отдаст своего дома

    «Балтика» — «Урал». Ставка (к. 2.18) и прогноз на чемпионат России Первая лига 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Урал»
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    Виталий Лисакович
    26 октября в 16 -м туре чемпионата России по футболу в Первой лиге сыграют «Балтика» и «Урал». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Урал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 26 Октября 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
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    «Балтика»

    Турнирное положение: сейчас «Балтика» поднялась уже на второе место в таблице Первой лиге и имеет 27 очков.

    Последние матчи: в 15-м туре подопечные Андрея Талалаева уверенно победили в гостях «Шинник» со счетом 3:1. Уже к перерыву «Балтика» забила три мяча и сделала итоговый результат, а второй тайм оказался пустой формальностью.

    Балтика — Урал: коэффициенты букмекеров

    В Кубке России на выезде было разгромлено «Торпедо» (4:0), а в Первой лиге была победа в гостях над «Аланией» (2:0).

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    • Не сыграют: все основные игроки в строю.

    Состояние команды: при Талалаеве «Балтика» резко прибавила и обрела уверенность и сейчас выглядит явным фаворитом по игре в Первой лиге. В распоряжении Андрея Викторовича почти два равноценных состава, а как распоряжаться правильно футболистами он отлично знает. Команда уже приняла его футбол с первых же матчей.

    «Урал»

    Турнирное положение: пока «Урал» идет на четвертой позиции в таблице Первой лиги с 26 очками.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: в 15-м туре команда Евгения Аверьянова выдала яркий и результативный матч против «СКА-Хабаровск» (3:3), но увезти три очка не смогла. Соперник ничем не уступал в этом матчей и ничейный счет по делу. Голы в составе «Урала» на счету Секулича и Аюпова, оформившего дубль.

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    В Кубке России «Урал» в гостях победил «Сокол» (3:1), а в чемпионате дома «Тюмень» (1:0).

    Не сыграют: лазарет команды полностью опустел.

    Состояние команды: пока «Урал» оставляет неоднозначное впечатление своей игрой и не выглядит в качестве явного претендента на повышение в классе. Состав в межсезонье почти не изменился, но игроки не всегда подтверждают свой класс. «Урал» даже слегка усилил состав Юсуповым и Секуличем, которые хорошо вписались в игру команды.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне в РПЛ «Урал» дома выиграл у «Балтики» (2:1)

    • Матч в Калининграде также завершился победой клуба из Екатеринбурга (1:0)

    • При Талалаеве «Балтика» провела 7 матчей с учетом Кубка России, одержала четыре победы и три раза сыграла вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 2,18, а на «Урал» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: в отличие от «Урала» «Балтика» играет с запасом прочности и при необходимости легко прибавляет. Также стоит отметить, что Талалаев умело варьирует составом как трансформером и в случае необходимости усиливает игру заменами. Вряд ли на своем поле «Балтика» упустит шанс отстегнуть одного из конкурентов за выход в РПЛ.

    Ставка: «Балтика» выиграет за 2,18.

    Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый вариант, при Талалаеве «Балтика» мощно проводит первые таймы, а дома при горячей поддержке трибун команда пойдет в атаку сразу в дебюте.

    Ставка: победа «Балтики» в первом тайме за 2,90.

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    «Балтика» — «Урал»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. «Балтика» не отдаст своего дома
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