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    «Ноа» зацепиться за пложительный результат в Австрии?

    «Рапид» — «Ноа». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Ноа»
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    «Брага» — «Рапид»
    Австрийский «Рапид» дома сыграет против армянского клуба «Ноа» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 19:45 Ноа

    Ноа

  • Ереван
    •

    «Рапид»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 10 место, набрав первые 3 очка в сезоне.

    Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Рапид» выиграл у турецкого коллектив «Истанбул» (2:1).

    Рапид Вена — Ноа: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Австрии: В сезоне 2024/2025 австрийской Бундеслиги участник Лиги конференций идёт на 2 месте с 21 набранными очками. В 10 туре высшей лиги «Рапид» выиграл у клуба «Хартберг» (2:1).

    «Ноа»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 9 место, набрав первые 3 очка в сезоне.

    Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Ноа» выиграл у команды «Млада-Болеслав» (2:0).

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится словацкий футболист Гамбос

    Состояние команды в чемпионате Армении: В чемпионате Армении «Ноа» занимает 5 место с активом в 16 очков. От лидера первенства — команды «Урарту» участник Лиги конференций отстаёт на 10 баллов.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» выдает победную серию из трех матчей

    • «Рапид» выдает победную серию из четырех матчей

    • «Ноа» и «Рапид» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.03, а победа «Ноа» — в 8.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.15.

    Прогноз: «Ноа» в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать победы от армянского клуба в игре против австрийцев.

    Ставка: Фора «Ноа» (+1) с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Рапид» — «Ноа»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ноа» зацепиться за пложительный результат в Австрии?
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