Рапид Вена
Ноа
«Рапид»
Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 10 место, набрав первые 3 очка в сезоне.
Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Рапид» выиграл у турецкого коллектив «Истанбул» (2:1).
Рапид Вена — Ноа: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды в чемпионате Австрии: В сезоне 2024/2025 австрийской Бундеслиги участник Лиги конференций идёт на 2 месте с 21 набранными очками. В 10 туре высшей лиги «Рапид» выиграл у клуба «Хартберг» (2:1).
«Ноа»
Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 9 место, набрав первые 3 очка в сезоне.
Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Ноа» выиграл у команды «Млада-Болеслав» (2:0).
Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится словацкий футболист Гамбос
Состояние команды в чемпионате Армении: В чемпионате Армении «Ноа» занимает 5 место с активом в 16 очков. От лидера первенства — команды «Урарту» участник Лиги конференций отстаёт на 10 баллов.
Статистика для ставок
- «Ноа» выдает победную серию из трех матчей
- «Рапид» выдает победную серию из четырех матчей
- «Ноа» и «Рапид» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.03, а победа «Ноа» — в 8.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.15.
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Прогноз: «Ноа» в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать победы от армянского клуба в игре против австрийцев.
Ставка: Фора «Ноа» (+1) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.