Австрийский «Рапид» дома сыграет против армянского клуба «Ноа» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рапид»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 10 место, набрав первые 3 очка в сезоне.

Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Рапид» выиграл у турецкого коллектив «Истанбул» (2:1).

Не сыграют: В лазарете команды шесть футболистов, которые травмированы: речь о Дрейфе, Гале, Шоллере, Сейди, Дурсуне и Циммерманне.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Австрии: В сезоне 2024/2025 австрийской Бундеслиги участник Лиги конференций идёт на 2 месте с 21 набранными очками. В 10 туре высшей лиги «Рапид» выиграл у клуба «Хартберг» (2:1).

«Ноа»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Рапид» занимает 9 место, набрав первые 3 очка в сезоне.

Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Ноа» выиграл у команды «Млада-Болеслав» (2:0).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится словацкий футболист Гамбос

Состояние команды в чемпионате Армении: В чемпионате Армении «Ноа» занимает 5 место с активом в 16 очков. От лидера первенства — команды «Урарту» участник Лиги конференций отстаёт на 10 баллов.

Статистика для ставок

«Ноа» выдает победную серию из трех матчей

«Рапид» выдает победную серию из четырех матчей

«Ноа» и «Рапид» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.03, а победа «Ноа» — в 8.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.15.

Прогноз: «Ноа» в среднем за матч забивает 2 мяча. Можно ожидать победы от армянского клуба в игре против австрийцев.

Ставка: Фора «Ноа» (+1) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.