Ференцварош
Ницца
«Ференцварош»
Турнирное положение: «Ференцварош» в текущем сезоне выступает весьма прилично. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии.
При этом «Ференцварош» в среднем забивает почти 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 8 поединках.
Ференцварош — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Фехервар» был обыгран уверенно (2:0).
При этом «Ференцварош» до того уступил «Пакшу» (1:3). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы венгры не могут записать себе в актив. «Ференцварош» находится на 31 месте таблицы.
При этом «Ференцварош» уступил в обоих своих матчах в рамках Лиги Европы. Да и пропускает команда в турнире в среднем 2 раза за матч.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Венгры намерены воспользоваться фактором своего поля.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 8 месте.
Причем «Ницца» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. В 8 поединках Лиги 1 команда настреляла 16 мячей при 8 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась очками. «Ницца» не дала себя обыграть «Нанту» (1:1).
При этом до того команда подписала мировую с ПСЖ (1:1). А вот чуть ранее «Ницца» была разгромлена «Лацио» (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 4 паритета. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Мохамед-Али Чо, Танги Ндомбеле — травмированы.
Состояние команды: в 5 своих последних поединках «Ницца» не побеждала. Да и вообще, французы слишком зачастили с ничьими.
В двух матчах Лиги Европы французы набрали 1 зачетный балл. Тем не менее, команда все равно точно поборется за попадание в евровесну.
В кадровом плане «Ницца» визуально выглядит достаточно выгодно. Да и пора бы команде исправляться за последние неудачи.
Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активно атаковать. Забивать в составе французов уж точно есть кому.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- «Ницца» не побеждала в 5 своих последних матчах
- И те, и другие в Лиге Европы в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.
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Прогноз: Французы в своих последних матчах не преуспевали, так что явно намереваются вернуться на победный путь.
«Ницца» имеет в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня, да и венгры не столь стабильны.
Ставка: Победа «Ниццы» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь одна из команд.
Ставка: Обе не забьют за 2.00