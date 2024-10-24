24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Ницца». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» в текущем сезоне выступает весьма прилично. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии.

При этом «Ференцварош» в среднем забивает почти 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 8 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Фехервар» был обыгран уверенно (2:0).

При этом «Ференцварош» до того уступил «Пакшу» (1:3). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лиге Европы венгры не могут записать себе в актив. «Ференцварош» находится на 31 месте таблицы.

При этом «Ференцварош» уступил в обоих своих матчах в рамках Лиги Европы. Да и пропускает команда в турнире в среднем 2 раза за матч.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Венгры намерены воспользоваться фактором своего поля.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 8 месте.

Причем «Ницца» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. В 8 поединках Лиги 1 команда настреляла 16 мячей при 8 пропущенных.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась очками. «Ницца» не дала себя обыграть «Нанту» (1:1).

При этом до того команда подписала мировую с ПСЖ (1:1). А вот чуть ранее «Ницца» была разгромлена «Лацио» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 4 паритета. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Мохамед-Али Чо, Танги Ндомбеле — травмированы.

Состояние команды: в 5 своих последних поединках «Ницца» не побеждала. Да и вообще, французы слишком зачастили с ничьими.

В двух матчах Лиги Европы французы набрали 1 зачетный балл. Тем не менее, команда все равно точно поборется за попадание в евровесну.

В кадровом плане «Ницца» визуально выглядит достаточно выгодно. Да и пора бы команде исправляться за последние неудачи.

Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активно атаковать. Забивать в составе французов уж точно есть кому.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

«Ницца» не побеждала в 5 своих последних матчах

И те, и другие в Лиге Европы в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.

Прогноз: Французы в своих последних матчах не преуспевали, так что явно намереваются вернуться на победный путь.

«Ницца» имеет в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня, да и венгры не столь стабильны.

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь одна из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.00