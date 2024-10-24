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    Вернется ли «Ницца» на победный путь?

    «Ференцварош» — «Ницца». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Ницца»
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    «Ницца»
    24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Ницца». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Ференцварош

  • Будапешт
    •  Ференцварош 19:45 Ницца

    Ницца

  • Лига Европы. Этап лиги
    •

    «Ференцварош»

    Турнирное положение: «Ференцварош» в текущем сезоне выступает весьма прилично. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии.

    При этом «Ференцварош» в среднем забивает почти 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 8 поединках.

    Ференцварош — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Фехервар» был обыгран уверенно (2:0).

    При этом «Ференцварош» до того уступил «Пакшу» (1:3). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: старт в Лиге Европы венгры не могут записать себе в актив. «Ференцварош» находится на 31 месте таблицы.

    При этом «Ференцварош» уступил в обоих своих матчах в рамках Лиги Европы. Да и пропускает команда в турнире в среднем 2 раза за матч.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Венгры намерены воспользоваться фактором своего поля.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 8 месте.

    Причем «Ницца» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. В 8 поединках Лиги 1 команда настреляла 16 мячей при 8 пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась очками. «Ницца» не дала себя обыграть «Нанту» (1:1).

    При этом до того команда подписала мировую с ПСЖ (1:1). А вот чуть ранее «Ницца» была разгромлена «Лацио» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 4 паритета. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мохамед-Али Чо, Танги Ндомбеле — травмированы.

    Состояние команды: в 5 своих последних поединках «Ницца» не побеждала. Да и вообще, французы слишком зачастили с ничьими.

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    В двух матчах Лиги Европы французы набрали 1 зачетный балл. Тем не менее, команда все равно точно поборется за попадание в евровесну.

    В кадровом плане «Ницца» визуально выглядит достаточно выгодно. Да и пора бы команде исправляться за последние неудачи.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активно атаковать. Забивать в составе французов уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Ницца» не побеждала в 5 своих последних матчах

    • И те, и другие в Лиге Европы в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.86.

    Прогноз: Французы в своих последних матчах не преуспевали, так что явно намереваются вернуться на победный путь.

    «Ницца» имеет в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня, да и венгры не столь стабильны.

    Ставка: Победа «Ниццы» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь одна из команд.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Ференцварош» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Ницца» на победный путь?
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