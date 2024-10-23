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    «Химки» расправятся с «газовиками»

    «Оренбург» — «Химки». Ставка (к. 3.33) и прогноз на футбол, Кубок России, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Химки»
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    Антон Заболотный
    23 октября в 6-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Химки». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 23 Октября 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 16:30 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Оренбургу» в Кубке уже ничего не светит. Команда де-юре уже вылетела из второго по значимости турнира страны.

    При этом «Оренбург» в Кубке в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот забить команде удалось 4 раза в 5 поединках турнира.

    Оренбург — Химки: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла лишь один зачетный пункт. Поединок с «крылышками» завершился паритетом (2:2).

    При этом «Оренбург» до того минимально уступил «Зениту». Да и поединок с «Локомотивом» не принес зачетных баллов (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Габриэль Флорентин — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Оренбург» не побеждает уже 3 месяца. Да и по именам состав команды выглядит не столь ярко.

    Поединки с «Химками» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Оренбург» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева сыграют далеко не в оптимальном составе. «Газовики» больше сконцентрированы на борьбе за выживание в РПЛ.

    «Химки»

    Турнирное положение: «Химки» нынешний сезон проводят откровенно бледно. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем «Химки» в Кубке страны набрали лишь 5 очков. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 5 матчах турнира.

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  • 20/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда наконец-то победила. «Химки» дома переиграли «Локомотив» (2:0).

    Чуть раньше команда разгромно уступила «Краснодару» (0:4). Зато поединок с «Ростовом» завершился победой в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» добыли одну викторию. В этих поединках игроки команды забили всего 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Химки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч. Да и в Кубке команда гарантированно продолжит борьбу в пути регионов.

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    Оборона является наиболее проблемным звеном подмосковного клуба. Да и до последней виктории команда не побеждала почти полтора месяца.

    При этом «Химки» месяц назад расписали паритет с «газовиками» (0:0). К тому же эта игра не имеет турнирного значения.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут экономить силы на чемпионат. Да и последняя победа несколько улучшила микроклимат в коллективе.

    Статистика для ставок

    • «Химки» в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Оренбург» не побеждает уже 3 месяца

    • «Химки» уже застолбили за собой 3 место в группе

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.16.

    Прогноз: «Химки» ныне выглядят сильнее соперника, что наверняка продемонстрируют на поле.

    «Газовики» в последних матчах выглядели откровенно неубедительно, и вряд ли сыграют в оптимальном кадровом сочетании.

    Ставка: Победа «Химок» за 3.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.58

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    «Оренбург» — «Химки»: прогноз, ставка (3.33), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. «Химки» расправятся с «газовиками»
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