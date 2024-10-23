23 октября в 6-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Химки». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбургу» в Кубке уже ничего не светит. Команда де-юре уже вылетела из второго по значимости турнира страны.

При этом «Оренбург» в Кубке в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот забить команде удалось 4 раза в 5 поединках турнира.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла лишь один зачетный пункт. Поединок с «крылышками» завершился паритетом (2:2).

При этом «Оренбург» до того минимально уступил «Зениту». Да и поединок с «Локомотивом» не принес зачетных баллов (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Габриэль Флорентин — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Оренбург» не побеждает уже 3 месяца. Да и по именам состав команды выглядит не столь ярко.

Поединки с «Химками» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Оренбург» выиграл и проиграл по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева сыграют далеко не в оптимальном составе. «Газовики» больше сконцентрированы на борьбе за выживание в РПЛ.

«Химки»

Турнирное положение: «Химки» нынешний сезон проводят откровенно бледно. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Химки» в Кубке страны набрали лишь 5 очков. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 5 матчах турнира.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда наконец-то победила. «Химки» дома переиграли «Локомотив» (2:0).

Чуть раньше команда разгромно уступила «Краснодару» (0:4). Зато поединок с «Ростовом» завершился победой в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» добыли одну викторию. В этих поединках игроки команды забили всего 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Химки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч. Да и в Кубке команда гарантированно продолжит борьбу в пути регионов.

Оборона является наиболее проблемным звеном подмосковного клуба. Да и до последней виктории команда не побеждала почти полтора месяца.

При этом «Химки» месяц назад расписали паритет с «газовиками» (0:0). К тому же эта игра не имеет турнирного значения.

Нет сомнений, что номинальные гости будут экономить силы на чемпионат. Да и последняя победа несколько улучшила микроклимат в коллективе.

Статистика для ставок

«Химки» в среднем пропускают 2 гола за матч

«Оренбург» не побеждает уже 3 месяца

«Химки» уже застолбили за собой 3 место в группе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.16.

Прогноз: «Химки» ныне выглядят сильнее соперника, что наверняка продемонстрируют на поле.

«Газовики» в последних матчах выглядели откровенно неубедительно, и вряд ли сыграют в оптимальном кадровом сочетании.

Ставка: Победа «Химок» за 3.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.58