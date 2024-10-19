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    «Ланс» начнет без увертюр

    «Сент-Этьен» — «Ланс». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Ланс»
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    Флориан Сотока
    19 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Ланс». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Октября 2024 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 20:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
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    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зеленые» начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 13 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Сент-Этьен» не столь ярко атакует, отличившись всего 6 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила 18 мячей.

    Сент-Этьен — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Сент-Этьен» нанес поражение «Осеру» (3:1).

    Чуть раньше команда подписала мировую с «Нантом» (2:2). А вот поражение от «Ниццы» забудется еще нескоро — 0:8.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Сент-Этьен» настрелял 6 мячей при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Пьер Корнуд, Иванн Макон, Ибрахима Ваджи — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Зеленые» несколько прибавили после катастрофы в матче с «Ниццей». Да и последняя виктория чуть отдалила команду от опасной зоны.

    Матчи против «Ланса» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сент-Этьен» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Вот только кадровые проблемы могут сказаться в негативном свете.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» в чемпионате стартовал достаточно неплохо. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Ланс» успел забить лишь 7 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 4 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Ланс» не сумел переиграть «Страсбург» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Ниццей» (0:0). Да и поединок с «Ренном» принес всего лишь один зачетный балл (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланс» расписал 5 паритетов. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 же пропущенных.

    Не сыграют: Жонатан Гради, Хамзат Ожедиран, Мартин Сатриано — травмированы.

    Состояние команды: главной проблемой «Ланса» является слабая реализация. Да и не побеждает команда уже в 6 матчах кряду.

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    При этом «Ланс» имеет довольно скромный по именам состав. При этом команда всего лишь на три зачетных балла отстает от топ-3.

    При этом «Сент-Этьену» команда не проигрывает уже 6 лет. Да и при нынешней диспозиции «Ланс» просто обязан брать очки.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде улучшать свои результаты.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Этьен» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Ланс» не побеждал в 6 своих последних матчах

    • «Ланс» сыграл вничью в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: «Ланс» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Ланс» мотивирован прервать свой затянувшийся ничейный сериал, и уж точно начнет матч агрессивно.

    Ставка: Победа «Ланса» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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