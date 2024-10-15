ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас Джуд БеллингемФинляндия — Англия 1:3. Онлайн Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги
    Все новости спорта

    Нас ждет не самое увлекательное противостояние

    «Уфа» — «Шинник». Ставка (к. 1.87) и прогноз на Кубок России Путь регионов 15 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Уфу Прогнозы на Шинник Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Черышев — тренер «Шинника»
    15 октября в Кубке России Путь регионов по футболу сыграют «Уфа» и «Шинник». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 15 Октября 2024 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 17:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Уфа» сейчас располагается на 17-й позиции в зоне вылета с 11 очками.

    Последние матчи: в прошлом раунде Кубка России по пенальти в гостях был обыгран «Волгарь». Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, причем, «Уфа» смогла уйти от поражения благодаря автоголу соперника в компенсированное время. В серии пенальти уфимцы оказались точнее.

    Уфа — Шинник: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.123.61Фрибет€5
    •

    В чемпионате «Уфа» уступила дома «Черноморцу» (0:3) и сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» (3:3).

  • Смена тренеров на переправе. Гончаренко принял бразды правления у Илича в «Пари НН»
  • К чему приведет рокировка на тренерском мостике нижегородцев?
  • 10/10/2024

    • Не сыграют: давно травмирован основной полузащитник Троянов.

    Состояние команды: под главным тренером Евгением Харлачевым давно шатается стул, сообщается о его проблемах во взаимоотношении с игроками и руководством. Тем не менее, ему, скорее всего, дадут доработать до зимней паузы, хотя игра команды оставляет желать лучшего.

    «Шинник»

    Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Шинник» располагается на 16-м месте с 14 очками. Это зона вылета.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в Кубке России в предыдущем раунде был пройден в напряженной борьбе клуб Второй лиги «Динамо» Владивосток. Основное и дополнительное время не принесло забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались ярославцы.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В Первой лиге «Шинник» уступил на выезде «Нефтехимику» (0:1) и победил дома «Енисей» (2:0).

    Не сыграют: не поможет только полузащитник Голубев.

    Состояние команды: под Дмитрием Черышевым тоже давно качается кресло, ему было уже последнее китайское предупреждение несколько раз, но всякий раз команда ухитрялась выигрывать, и он оставался на своей должности. Ближайшие матчи снова станут для него определяющими в Ярославле.

    Статистика для ставок

    • В первом круге чемпионата «Шинник» дома выиграл со счетом 2:0

    • В сезоне 2022/23 «Шинник» был сильнее на своем поле 3:0

    • В Уфе также ярославцы были сильнее со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 2,05, а на «Шинника» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2 идет за 1,87, а тотал больше 2 можно взять за 1,90.

    Прогноз: обе команды проваливают этот сезон. Но все-таки «Шинник» выглядит чуть более предпочтительно и является тренерской командой. Сзади у ярославцев все неплохо, а вот атака оставляет желать лучшего. Оба наставника проведут ротацию и дадут поиграть резервистам, кубковый матч сейчас для них на втором плане. Голы будет немного, хотя «Уфа» дома играет более агрессивно.

    Ставка: тотал меньше 2 за 1,87.

    Прогноз: также можно заиграть победу гостей. «Шинник» очень закрытая команда, может поймать на контратаке или стандарте, а потом уйти в глухую оборону, которую «Уфа» вскрыть не сможет.

    Ставка: победа «Шинника» в основное время за 3,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марожан — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гаске — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Азербайджан — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зимбабве — Намибия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Того — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Дардери — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Кастильон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уфа» — «Шинник»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Нас ждет не самое увлекательное противостояние
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры