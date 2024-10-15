15 октября в Кубке России Путь регионов по футболу сыграют «Уфа» и «Шинник». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Уфа» сейчас располагается на 17-й позиции в зоне вылета с 11 очками.

Последние матчи: в прошлом раунде Кубка России по пенальти в гостях был обыгран «Волгарь». Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, причем, «Уфа» смогла уйти от поражения благодаря автоголу соперника в компенсированное время. В серии пенальти уфимцы оказались точнее.

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В чемпионате «Уфа» уступила дома «Черноморцу» (0:3) и сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» (3:3).

Не сыграют: давно травмирован основной полузащитник Троянов.

Состояние команды: под главным тренером Евгением Харлачевым давно шатается стул, сообщается о его проблемах во взаимоотношении с игроками и руководством. Тем не менее, ему, скорее всего, дадут доработать до зимней паузы, хотя игра команды оставляет желать лучшего.

«Шинник»

Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Шинник» располагается на 16-м месте с 14 очками. Это зона вылета.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в Кубке России в предыдущем раунде был пройден в напряженной борьбе клуб Второй лиги «Динамо» Владивосток. Основное и дополнительное время не принесло забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались ярославцы.

В Первой лиге «Шинник» уступил на выезде «Нефтехимику» (0:1) и победил дома «Енисей» (2:0).

Не сыграют: не поможет только полузащитник Голубев.

Состояние команды: под Дмитрием Черышевым тоже давно качается кресло, ему было уже последнее китайское предупреждение несколько раз, но всякий раз команда ухитрялась выигрывать, и он оставался на своей должности. Ближайшие матчи снова станут для него определяющими в Ярославле.

Статистика для ставок

В первом круге чемпионата «Шинник» дома выиграл со счетом 2:0

В сезоне 2022/23 «Шинник» был сильнее на своем поле 3:0

В Уфе также ярославцы были сильнее со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 2,05, а на «Шинника» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2 идет за 1,87, а тотал больше 2 можно взять за 1,90.

Прогноз: обе команды проваливают этот сезон. Но все-таки «Шинник» выглядит чуть более предпочтительно и является тренерской командой. Сзади у ярославцев все неплохо, а вот атака оставляет желать лучшего. Оба наставника проведут ротацию и дадут поиграть резервистам, кубковый матч сейчас для них на втором плане. Голы будет немного, хотя «Уфа» дома играет более агрессивно.

Ставка: тотал меньше 2 за 1,87.

Прогноз: также можно заиграть победу гостей. «Шинник» очень закрытая команда, может поймать на контратаке или стандарте, а потом уйти в глухую оборону, которую «Уфа» вскрыть не сможет.

Ставка: победа «Шинника» в основное время за 3,50.