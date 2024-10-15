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    Уверенная виктория южнокорейцев?

    Южная Корея — Ирак. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 15 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Южной Кореи Прогнозы на Сборная Ирака
    Прогноз и ставки на Южная Корея — Ирак
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    Сборная Южной Кореи
    15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Южная Корея и Ирак. Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Южная Корея — Ирак, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Южная Корея

    Турнирное положение: Южная Корея сражается за прямой выход на Мундиаль. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы группы В.

    При этом Южная Корея в трех стартовых турах квалификации разжилась 7 очками. Вот только забила команда всего 5 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела продуктивно. На выезде южнокорейцы уверенно переиграли Иорданию (2:0).

    А вот до того Южная Корея расправилась с Оманом (3:1). Правда, палестинцев команде одолеть не удалось (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. При этом ее игроки отличились 13 забитыми мячами, пропустив всего однажды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Южнокорейцы явно сильнее всех в своем секстете. Да и победная серия составляет 2 матча кряду.

    Матчи против Ирака для команды исторически складываются успешно. Из четырех очных поединков Южная Корея выиграла 3 раза при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних очных поединках с иракцами южнокорейцы были сильнее.

    Ирак

    Турнирное положение: Играк сражается за второе место в группе. На текущий момент команда как раз находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем Ирак в 3 матчах группы набрал 7 зачетных баллов. При этом команда забила всего лишь 2 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Иракцы минимально одолели Палестину.

    До того команда подписала мировую с Кувейтом (0:0). Правда, чуть ранее с минимальным счетом был обыгран Оман.

    Вообще же, Ирак в 5 своих последних матчах выиграл 4 раза. Забила в них команда 7 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. Иракцы не пропускали в трех своих последних матчах.

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    При этом Ирак еще ни разу не обыгрывал Южную Корею. Более того, иракцы не забивают в ворота соперника уже 15 лет.

    Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом иракцы явно рассчитывают на надежность своих тылов.

    Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы на контратаках. Вот только главной задачей все же будет сдерживание атак соперника.

    Статистика для ставок

    • Южная Корея обыграла иракцев в 2 последних очных поединках

    • Ирак еще не пропускал в нынешней квалификации

    • Южная Корея уже 15 лет не пропускает от иракцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 8.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Южная Корея традиционно успешно противостоит иракцам, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, плюс не столь успешно противостоят более статусным оппонентам.

    Ставка: Фора Южной Кореи -1.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    Южная Корея — Ирак: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория южнокорейцев?
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