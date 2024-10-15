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    Сможет ли Хорватия снова переиграть Польшу?

    Польша — Хорватия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.20. 15.10.2024

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    Прогноз и ставки на Польша — Хорватия
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    Сборная Хорватии
    15 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Польша и Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Хорватия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 15 Октября 2024 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 21:45 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
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    Польша

    Турнирное положение: польская национальная команда звезд с неба не хватает в этом сезоне Лиги наций.

    «Бело-красные» смогли набрать только три очка и занимают третье место в турнирной таблице.

    Польша — Хорватия: коэффициенты букмекеров

    В активе поляков четыре забитых мяча и шесть пропущенных.

    Последние матчи: в октябре «орлы» уже проиграли Португалии (1:3).

    В сентябре же главная команда Польши выиграла у Шотландии, но проиграла Хорватии (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    На Евро-2024 Польша не смогла добыть ни одной победы в трех матчах.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у сборной Польши нет.

    Состояние команды: команда под руководством Михала Пробежа показывает свой максимум. С Португалией и Хорватией коллективу играть достаточно сложно.

    Перед началом Лиги наций так и предполагалось, что Польша будет бороться с Шотландией за сохранение прописки в Лиге А.

    Хорватия

    Турнирное положение: «шашечные» идут в этом розыгрыше Лиги наций достаточно неплохо.

    «Пламенные» смогли набрать шесть очков и размесились на второй строчке в турнирной таблице.

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  • 11/10/2024

    • Хорваты смогли забить четыре мяча, а в свои ворота пропустили только три.

    Последние матчи: в эту международную паузу сборная Хорватии уже победила Шотландию (2:1).

    В сентябре хорватская национальная команда победила Польщу (1:0), но проиграла Португалии (1:2).

    На Евро-2024 Хорватия набрала два балла, но не вышла из группы.

    Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: сборная Хорватии является возрастной командой, но при этом ей удается показывать качественный футбол и добиваться побед.

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    В этой игре подопечным Златко Далича необходимо побеждать, чтобы претендовать на первое место в группе, но с португальцами тягаться будет сложно.

    Статистика для ставок

    • Хорватия проиграла только 1 из последних 5 матчей

    • Польша выиграла только 1 из последних 6 матчей

    • в последней очной игре 8 сентября Хорватия обыграла Польшу со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.45, успех Польши — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.03 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: если сравнивать составы и силу команд, то Хорватия все же сильнее Польши и должна брать верх.

    Ставка: победа Хорватии за 2.20

    Прогноз: команды в последнее время постоянно забивают, поэтому думается, что и тут смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.90

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    Польша — Хорватия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Хорватия снова переиграть Польшу?
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