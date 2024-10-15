Польша
Хорватия
Польша
Турнирное положение: польская национальная команда звезд с неба не хватает в этом сезоне Лиги наций.
«Бело-красные» смогли набрать только три очка и занимают третье место в турнирной таблице.
Польша — Хорватия: коэффициенты букмекеров
В активе поляков четыре забитых мяча и шесть пропущенных.
Последние матчи: в октябре «орлы» уже проиграли Португалии (1:3).
В сентябре же главная команда Польши выиграла у Шотландии, но проиграла Хорватии (0:1).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
На Евро-2024 Польша не смогла добыть ни одной победы в трех матчах.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у сборной Польши нет.
Состояние команды: команда под руководством Михала Пробежа показывает свой максимум. С Португалией и Хорватией коллективу играть достаточно сложно.
Перед началом Лиги наций так и предполагалось, что Польша будет бороться с Шотландией за сохранение прописки в Лиге А.
Хорватия
Турнирное положение: «шашечные» идут в этом розыгрыше Лиги наций достаточно неплохо.
«Пламенные» смогли набрать шесть очков и размесились на второй строчке в турнирной таблице.
Хорваты смогли забить четыре мяча, а в свои ворота пропустили только три.
Последние матчи: в эту международную паузу сборная Хорватии уже победила Шотландию (2:1).
В сентябре хорватская национальная команда победила Польщу (1:0), но проиграла Португалии (1:2).
На Евро-2024 Хорватия набрала два балла, но не вышла из группы.
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: сборная Хорватии является возрастной командой, но при этом ей удается показывать качественный футбол и добиваться побед.
В этой игре подопечным Златко Далича необходимо побеждать, чтобы претендовать на первое место в группе, но с португальцами тягаться будет сложно.
Статистика для ставок
- Хорватия проиграла только 1 из последних 5 матчей
- Польша выиграла только 1 из последних 6 матчей
- в последней очной игре 8 сентября Хорватия обыграла Польшу со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.45, успех Польши — в 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.03 и 1.80 соответственно.
- 2.40Германия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Бельгия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Италия — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: если сравнивать составы и силу команд, то Хорватия все же сильнее Польши и должна брать верх.
Ставка: победа Хорватии за 2.20
Прогноз: команды в последнее время постоянно забивают, поэтому думается, что и тут смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.90