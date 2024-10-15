15 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Польша и Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Хорватия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Польша

Турнирное положение: польская национальная команда звезд с неба не хватает в этом сезоне Лиги наций.

«Бело-красные» смогли набрать только три очка и занимают третье место в турнирной таблице.

В активе поляков четыре забитых мяча и шесть пропущенных.

Последние матчи: в октябре «орлы» уже проиграли Португалии (1:3).

В сентябре же главная команда Польши выиграла у Шотландии, но проиграла Хорватии (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

На Евро-2024 Польша не смогла добыть ни одной победы в трех матчах.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у сборной Польши нет.

Состояние команды: команда под руководством Михала Пробежа показывает свой максимум. С Португалией и Хорватией коллективу играть достаточно сложно.

Перед началом Лиги наций так и предполагалось, что Польша будет бороться с Шотландией за сохранение прописки в Лиге А.

Хорватия

Турнирное положение: «шашечные» идут в этом розыгрыше Лиги наций достаточно неплохо.

«Пламенные» смогли набрать шесть очков и размесились на второй строчке в турнирной таблице.

Хорваты смогли забить четыре мяча, а в свои ворота пропустили только три.

Последние матчи: в эту международную паузу сборная Хорватии уже победила Шотландию (2:1).

В сентябре хорватская национальная команда победила Польщу (1:0), но проиграла Португалии (1:2).

На Евро-2024 Хорватия набрала два балла, но не вышла из группы.

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: сборная Хорватии является возрастной командой, но при этом ей удается показывать качественный футбол и добиваться побед.

В этой игре подопечным Златко Далича необходимо побеждать, чтобы претендовать на первое место в группе, но с португальцами тягаться будет сложно.

Статистика для ставок

Хорватия проиграла только 1 из последних 5 матчей

Польша выиграла только 1 из последних 6 матчей

в последней очной игре 8 сентября Хорватия обыграла Польшу со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья — в 3.45, успех Польши — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.03 и 1.80 соответственно.

Прогноз: если сравнивать составы и силу команд, то Хорватия все же сильнее Польши и должна брать верх.

Ставка: победа Хорватии за 2.20

Прогноз: команды в последнее время постоянно забивают, поэтому думается, что и тут смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.90