15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Япония и Австралия. Начало игры — в 13:35 мск. Ставка и прогноз на матч Япония — Австралия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Япония

Турнирное положение: Япония сражается за прямой выход на Мундиаль. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы группы С.

При этом Япония в трех стартовых турах квалификации разжилась 9 очками. Да и забила команда уже 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела продуктивно. На выезде японцы уверенно переиграли Саудовскую Аравию (2:0).

А вот до того Япония разгромила Бахрейн (5:0). Да и китайцы были буквально сметены с газона (7:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. При этом ее игроки отличились 24 забитыми мячами, не пропустив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Японцы явно сильнее всех в своем секстете. Да и победная серия составляет 6 матчей кряду.

Матчи против Австралии для команды исторически складываются успешно. Из четырех очных поединков Япония выиграла 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

Австралия

Турнирное положение: «Соккеруз» сражаются за второе место в группе. На текущий момент команда как раз находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем Австралия в 3 матчах группы набрала всего 4 очка. При этом команда забила 3 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Австралийцы переиграли Китай (3:1).

До того команда подписала мировую с Индонезией (0:0). Правда, чуть ранее «соккеруз» минимально уступили Бахрейну.

Вообще же, Австралия в 5 своих последних матчах выиграла 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь ярко. Зато австралийцы не проигрывали в двух своих последних матчах.

При этом Австралия давненько не обыгрывала Японию. Последняя виктория случилась еще 15 лет назад.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом состав австралийцев по именам выглядит весьма прилично.

Нет сомнений, что гости будут искать свои шансы на контратаках. Да и забивать в составе австралийцев уж точно есть кому.

Статистика для ставок

Япония обыграла «соккеруз» в 3 последних очных поединках

«Самураи» еще не пропускали в нынешней квалификации

Япония уже 15 лет не проигрывает австралийцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 8.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.51 и 2.22.

Прогноз: Япония традиционно успешно противостоит австралийцам, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, крайне нестабильны.

Ставка: Фора Японии -2.5 за 2.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.42