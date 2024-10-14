14 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Азербайджан и Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Словакия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджан после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций не набрал ни одного очка.

Азербайджан занимает четвертую позицию, отставая на семь баллов от лидера Швеции и второй в группе Словакии, а также на три балла от Эстонии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Эстонии (1:3).

Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле также уступил — на этот раз нынешнему сопернику с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках Лиги наций, Азербайджан проиграл.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, так и даже на ничью против более сильного соперника, которому они уже проиграли в сентябре.

Оба гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Словакия

Турнирное положение: Словакия после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала семь очков.

Словакия занимает вторую позицию, уступая лидеру группы Швеции по дополнительным показателям, и опережая на три очка третью Эстонию, а также на семь баллов нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле разошлась миром со Швецией (2:2).

Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах с уверенно переиграл как раз нынешнего соперника.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках Лиги наций, Словакия ни разу не проиграла при двух победах.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, хотя на выезде им может быть непросто против соперника, которому уже нечего терять.

Давид Стрелец — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Азербайджана забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Азербайджана забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Словакии забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.80, успех Азербайджана — в 4.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так же было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Азербайджана.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03