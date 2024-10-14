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    Оступится ли Словакия в Азербайджане?

    Азербайджан — Словакия. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 октября 2024 года

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    Давид Стрелец
    14 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Азербайджан и Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Словакия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 14 Октября 2024 года

    Азербайджан

  • Баку
    •  Азербайджан 19:00 Словакия

    Словакия

  • Братислава
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    Азербайджан

    Турнирное положение: Азербайджан после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций не набрал ни одного очка.

    Азербайджан занимает четвертую позицию, отставая на семь баллов от лидера Швеции и второй в группе Словакии, а также на три балла от Эстонии.

    Азербайджан — Словакия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на выезде потерпела поражение от Эстонии (1:3).

    Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле также уступил — на этот раз нынешнему сопернику с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках Лиги наций, Азербайджан проиграл.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, так и даже на ничью против более сильного соперника, которому они уже проиграли в сентябре.

    Оба гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала семь очков.

    Словакия занимает вторую позицию, уступая лидеру группы Швеции по дополнительным показателям, и опережая на три очка третью Эстонию, а также на семь баллов нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле разошлась миром со Швецией (2:2).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах с уверенно переиграл как раз нынешнего соперника.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках Лиги наций, Словакия ни разу не проиграла при двух победах.

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    Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, хотя на выезде им может быть непросто против соперника, которому уже нечего терять.

    Давид Стрелец — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Азербайджана забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Азербайджана забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Словакии забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.80, успех Азербайджана — в 4.90.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так же было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Азербайджана.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03

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    Азербайджан — Словакия: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли Словакия в Азербайджане?
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