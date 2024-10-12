В субботу, 12 октября, в 9-м туре испанской Сегунды «Эйбар» дома примет «Эльденсе». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Эльденсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: В прошлом сезоне «Эйбар» был близок к повышению в классе. В основной части он стал третьим, а в плей-офф проиграл «Овьедо».

В текущем же первенстве баски с 12 очками идут на девятой строке, уступая балл зоне плей-офф. У них три виктории, три ничьи и два фиаско, забито и пропущено по 10 голов.

Эйбар — Эльденсе: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.683.454.90СтавкиVIP

Последние матчи: В двух предыдущих турах первенства «оружейники» потерпели два проигрыша, поочередно уступив в гостевой игре «Овьедо» со счетом 0:1 и дома 1:3 хихонскому «Спортингу». И тем самым они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Свои две предыдущие игры в рамках Сегунды «Эйбар» провел неудачно, проиграв их обе с общим счетом 1:4. Перед этим же коллектив не уступал на протяжении шести матчей подряд, поровну поделив за это время победные результаты и мировые исходы. А не смогла команда забить в новом чемпионате только раз за восемь игр.

«Эльденсе»

Турнирное положение: Данный коллектив в прошлом чемпионате финишировал в нижней части таблицы, опередив на пять пунктов зону вылета.

В новом же розыгрыше Сегунды «Эльденсе» на данный момент с 11 баллами идет на пару строк ниже предстоящего соперника. У клуба три виктории, два ничьи и три фиаско, разница мячей — 10:11.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата «сине-гранатовые» на своем поле уступили новичку «Кастельону» со счетом 2:3. и этим проигрышем они прервали 2-матчевую серию без фиаско, где сыграли вничью 1:1 дома с «Овьедо» и одолели в гостях 2:1 «Кадис».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В текущем первенстве «Эльденсе» смог отпраздновать три виктории, две из которых были домашними. Еще два раза коллектив расписывал мировые и потерпел три проигрыша, прием два из них в родных стенах. А без результативных действий в этом чемпионате команда уходила с поля только раз и раз сохранила свои ворота на замке.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 5:1 и 1:2

«Эйбар» проиграл два своих предыдущих поединка

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эйбара» — 1.75, победа «Эльденсе» — 4.82, ничья — 3.68.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.11 и 1.71 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Эйбар» сможет прервать свою негативную серию и одолеет на своем поле «Эльденсе», которого дома разгромил в прошлом сезоне.

Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 1.75.

Прогноз: Однако легкой прогулки хозяевам ждать не стоит и наверняка гости свой гол провести смогут, ведь в новом чемпионате они не забили только раз за восемь игр.

Ставка: обе забьют 2.03.