Болгария
Люксембург
Болгария
Турнирное положение: Болгария после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре очка.
Болгария занимает вторую позицию, уступая первой Беларуси по дополнительным показателям, а также опережая на один балл третью Северную Ирландию и на четыре — четвертый Люксембург.
Болгария — Люксембург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле обыграла Северную Ирландию (1:0).
Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на выезде поделил очки с Беларусью после безголевой мировой.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Болгария не проиграла при шести ничьих и двух победах.
Такая форма уж точно сулит хозяевам как минимум ничью, тогда как более высокий класс позволяет рассчитывать на три очка, тем более на своем поле.
Кирил Десподов — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.
Люксембург
Турнирное положение: Люксембург после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций пока что остается без очков.
Люксембург занимает четвертую позицию, отставая на четыре балла от первой Беларуси и второй Болгарии, а также на три пункта от третьей Северной Ирландии.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле проиграла Беларуси (0:1).
Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций на выезде потерпел поражение от Северной Ирландии (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были официальными, а два — товарищескими, Люксембург проиграл.
Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на три очка, а даже на одно, особенно на чужом поле.
Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах Болгарии забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Болгария сыграла вничью
- в четырех последних матчах Люксембург проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.50, успех Люксембурга — в 5.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.
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Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.
Ставка: Болгария победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: Болгария победит и тотал больше 1,5 голов за 2.35