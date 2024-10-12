12 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Болгария и Люксембург. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Болгария — Люксембург, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Болгария

Турнирное положение: Болгария после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре очка.

Болгария занимает вторую позицию, уступая первой Беларуси по дополнительным показателям, а также опережая на один балл третью Северную Ирландию и на четыре — четвертый Люксембург.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле обыграла Северную Ирландию (1:0).

Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на выезде поделил очки с Беларусью после безголевой мировой.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Болгария не проиграла при шести ничьих и двух победах.

Такая форма уж точно сулит хозяевам как минимум ничью, тогда как более высокий класс позволяет рассчитывать на три очка, тем более на своем поле.

Кирил Десподов — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембург после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций пока что остается без очков.

Люксембург занимает четвертую позицию, отставая на четыре балла от первой Беларуси и второй Болгарии, а также на три пункта от третьей Северной Ирландии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле проиграла Беларуси (0:1).

Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций на выезде потерпел поражение от Северной Ирландии (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были официальными, а два — товарищескими, Люксембург проиграл.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на три очка, а даже на одно, особенно на чужом поле.

Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в шести последних матчах Болгарии забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Болгария сыграла вничью

в четырех последних матчах Люксембург проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.50, успех Люксембурга — в 5.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: Болгария победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.

Ставка: Болгария победит и тотал больше 1,5 голов за 2.35