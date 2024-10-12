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    Выйдет ли Болгария на первое место в группе?

    Болгария — Люксембург. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига наций, 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Болгария — Люксембург
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    Кирил Десподов
    12 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Болгария и Люксембург. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Болгария — Люксембург, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 12 Октября 2024 года

    Болгария

  • София
    •  Болгария 19:00 Люксембург

    Люксембург

  • Люксембург
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    Болгария

    Турнирное положение: Болгария после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре очка.

    Болгария занимает вторую позицию, уступая первой Беларуси по дополнительным показателям, а также опережая на один балл третью Северную Ирландию и на четыре — четвертый Люксембург.

    Болгария — Люксембург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле обыграла Северную Ирландию (1:0).

    Перед этим в первом туре группового этапа турнира коллектив на выезде поделил очки с Беларусью после безголевой мировой.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Болгария не проиграла при шести ничьих и двух победах.

    Такая форма уж точно сулит хозяевам как минимум ничью, тогда как более высокий класс позволяет рассчитывать на три очка, тем более на своем поле.

    Кирил Десподов — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.

    Люксембург

    Турнирное положение: Люксембург после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций пока что остается без очков.

    Люксембург занимает четвертую позицию, отставая на четыре балла от первой Беларуси и второй Болгарии, а также на три пункта от третьей Северной Ирландии.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле проиграла Беларуси (0:1).

    Перед этим коллектив в рамках первого тура группового раунда Лиги наций на выезде потерпел поражение от Северной Ирландии (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, два из которых были официальными, а два — товарищескими, Люксембург проиграл.

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    Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на три очка, а даже на одно, особенно на чужом поле.

    Команда пока что не забивала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах Болгарии забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Болгария сыграла вничью

    • в четырех последних матчах Люксембург проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Болгария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.50, успех Люксембурга — в 5.10.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяева не выиграли, они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: Болгария победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: Болгария победит и тотал больше 1,5 голов за 2.35

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    Болгария — Люксембург: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Болгария на первое место в группе?
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