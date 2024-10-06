Краснодар
Химки
«Краснодар»
Турнирное положение: команда из одноименного города мчится на всех порах в этом сезоне.
«Зеленые» смогли набрать 24 очка и лидируют в турнирной таблице российского чемпионата.
Краснодар — Химки: коэффициенты букмекеров
«Быки» 18 раз поразили ворота соперника и пять раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах краснодарский коллектив переиграл «Зенит» (2:0) и «Акрон» (5:2).
До этого краснодарцы обыграли «Ростов» (2:0) и «Локомотив» (3:0).
А вот в Кубке команда из Краснодара проиграла ЦСКА (0:2) и «Ахмату» (0:3).
Не сыграют: не сможет выйти на поле только травмированный Александр Кокшаров.
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева показывают не только отличные результаты, но и прекрасную игру.
Эксперты по праву называют «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне. У команды есть все для того, чтобы снова побороться за чемпионский титул.
«Химки»
Турнирное положение: подмосковная команда в этом сезоне откровенно не блещет.
В настоящий момент химчане имеют в своем активе восемь очков и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.
Коллектив из Московской области забил 9 мячей, а пропустил целых 16.
Последние матчи: в прошлых турах команда, которая в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Оренбургом» (0:0).
До этого «Химки» проиграли «Акрону» (0:3) и ЦСКА (0:2).
Также подопечные Франка Артиги уступили «Локомотиву» (1:5) и победили по пенальти «Ростов» в Кубке страны.
Не сыграет: все футболисты команды в строю.
Состояние команды: сейчас у «Химок» достаточно боеспособный состав, который рассчитывает на более высокие позиции.
Первоочередной задачей коллектива будет обезопасить себя от вылета, но сделать это будет не так и просто.
Статистика для ставок
- «Краснодар» ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ
- «Химки» имеют серию из трех матчей без поражений во всех турнирах
- В последней очной игре «Химки» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа «Химок» — в 9.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Химки» в последнее время играют от обороны, поэтому вполне возможно, что мы увидим низовой матч.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.
Прогноз: если говорить об исходе матча, то «Краснодар» сильнее соперника и находится в отличной форме, поэтому должен забирать три очка.
Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.03.