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    «Краснодар» продолжит побеждать

    «Краснодар» — «Химки». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, РПЛ, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Химки»
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    «Краснодар»
    6 октября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Химки». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Октября 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города мчится на всех порах в этом сезоне.

    «Зеленые» смогли набрать 24 очка и лидируют в турнирной таблице российского чемпионата.

    Краснодар — Химки: коэффициенты букмекеров

    «Быки» 18 раз поразили ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах краснодарский коллектив переиграл «Зенит» (2:0) и «Акрон» (5:2).

    До этого краснодарцы обыграли «Ростов» (2:0) и «Локомотив» (3:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    А вот в Кубке команда из Краснодара проиграла ЦСКА (0:2) и «Ахмату» (0:3).

    Не сыграют: не сможет выйти на поле только травмированный Александр Кокшаров.

    Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева показывают не только отличные результаты, но и прекрасную игру.

    Эксперты по праву называют «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в этом сезоне. У команды есть все для того, чтобы снова побороться за чемпионский титул.

    «Химки»

    Турнирное положение: подмосковная команда в этом сезоне откровенно не блещет.

    В настоящий момент химчане имеют в своем активе восемь очков и идут на 13-й строчке в турнирной таблице.

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  • 03/10/2024

    • Коллектив из Московской области забил 9 мячей, а пропустил целых 16.

    Последние матчи: в прошлых турах команда, которая в прошлом сезоне выступала в Первой лиге, сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Оренбургом» (0:0).

    До этого «Химки» проиграли «Акрону» (0:3) и ЦСКА (0:2).

    Также подопечные Франка Артиги уступили «Локомотиву» (1:5) и победили по пенальти «Ростов» в Кубке страны.

    Не сыграет: все футболисты команды в строю.

    Состояние команды: сейчас у «Химок» достаточно боеспособный состав, который рассчитывает на более высокие позиции.

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    Первоочередной задачей коллектива будет обезопасить себя от вылета, но сделать это будет не так и просто.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ

    • «Химки» имеют серию из трех матчей без поражений во всех турнирах

    • В последней очной игре «Химки» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.20, а победа «Химок» — в 9.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: «Химки» в последнее время играют от обороны, поэтому вполне возможно, что мы увидим низовой матч.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

    Прогноз: если говорить об исходе матча, то «Краснодар» сильнее соперника и находится в отличной форме, поэтому должен забирать три очка.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.03.

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    «Краснодар» — «Химки»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Краснодар» продолжит побеждать
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