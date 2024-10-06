Хайденхайм
РБ Лейпциг
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Хайденхайм» в среднем забивает ровно 2 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.
Хайденхайм — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Хайденхайм» одолел «Майнц» (2:0).
При этом «Хайденхайм» после того обыграл «Олимпию» Любляна (2:1) в Лиге конференций. А вот поединок с «Фрайбургом» был провален (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Матиас Хонсак, Миккель Кауфманн — травмированы. Никлас Дорш — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Хайденхайм» всего на 4 пункта отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при скромных ресурсах команда способна добывать результат.
Матчи с «быками» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хайденхайм» выиграл однажды при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать привычно осторожно. Команда постарается преуспеть на контратаках.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Быки» твердо намерены побороться за чемпионский титул. По итогам 5 стартовых туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «РБ Лейпциг» в текущем чемпионате не блещет результативностью. В среднем команда забивает менее 2 мячей за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три зачетных балла. Дома она уверенно одолела «Аугсбург» (4:0).
При этом в Лиге чемпионов команда драматически уступила «Ювентусу» (2:3). А вот поединок с «Санкт-Паули» принес лишь сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Кевин Кампль — травмирован.
Состояние команды: «Быки» нередко теряют очки на ровном месте. Так что на этот поединок команда явно настроится максимальным образом.
Плюс оборона команды явно действует не лучшим образом. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась почти 2 раза за матч.
При этом «РБ Лейпциг» в 3 своих последних матчах чемпионата не пропустил в свои ворота ни разу. Да и чемпионских амбиций клуб не скрывает!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Быки» в трех последних очных поединках обыгрывали «Хайденхайм».
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» пропустил всего 2 мяча в 5 матчах Бундеслиги
- «Хайденхайм» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч
- «Быки» в 3 последних очных поединках обыгрывали «Хайденхайм»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.
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Прогноз: Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесутся к воротам соперника.
«Быки» нынче выглядят явно сильнее оппонента, к тому же регулярно его обыгрывают.
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25