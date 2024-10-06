6 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» в среднем забивает ровно 2 гола за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Хайденхайм» одолел «Майнц» (2:0).

При этом «Хайденхайм» после того обыграл «Олимпию» Любляна (2:1) в Лиге конференций. А вот поединок с «Фрайбургом» был провален (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Матиас Хонсак, Миккель Кауфманн — травмированы. Никлас Дорш — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайм» всего на 4 пункта отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при скромных ресурсах команда способна добывать результат.

Матчи с «быками» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хайденхайм» выиграл однажды при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать привычно осторожно. Команда постарается преуспеть на контратаках.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» твердо намерены побороться за чемпионский титул. По итогам 5 стартовых туров команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» в текущем чемпионате не блещет результативностью. В среднем команда забивает менее 2 мячей за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три зачетных балла. Дома она уверенно одолела «Аугсбург» (4:0).

При этом в Лиге чемпионов команда драматически уступила «Ювентусу» (2:3). А вот поединок с «Санкт-Паули» принес лишь сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Кевин Кампль — травмирован.

Состояние команды: «Быки» нередко теряют очки на ровном месте. Так что на этот поединок команда явно настроится максимальным образом.

Плюс оборона команды явно действует не лучшим образом. В 5 стартовых турах Бундеслиги она в среднем ошибалась почти 2 раза за матч.

При этом «РБ Лейпциг» в 3 своих последних матчах чемпионата не пропустил в свои ворота ни разу. Да и чемпионских амбиций клуб не скрывает!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Быки» в трех последних очных поединках обыгрывали «Хайденхайм».

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» пропустил всего 2 мяча в 5 матчах Бундеслиги

«Хайденхайм» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

«Быки» в 3 последних очных поединках обыгрывали «Хайденхайм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.

Прогноз: Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесутся к воротам соперника.

«Быки» нынче выглядят явно сильнее оппонента, к тому же регулярно его обыгрывают.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25