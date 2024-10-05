5 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» начали чемпионат вполне-себе прилично. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в таблице.

При этом «Реал» Мадрид в 8 турах чемпионата набрал 18 очков. Отставание от лидера «Барселоны» составляет всего 3 очка.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Реал» Мадрид не сумел одолеть «Атлетико» (1:1).

После того команда потерпела поражение от «Лилля» (0:1) в Лиге чемпионов. Зато чуть ранее был обыгран «Алавес» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Реал» Мадрид забил 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Давид Алаба, Дани Себальос, Тибо Куртуа, Брахим Диас — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Мадридцы уже сократили отставание от «Барсы» на расстояние одной виктории. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.

Поединки против «Вильярреала» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и Килиану Мбаппе пора бы поднатореть в плане реализации.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» в новом чемпионате стартовал весьма успешно. По итогам 8 туров команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» настрелял 17 мячей в 8 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила уже 15 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Вильярреал» уверенно переиграл «Лас-Пальмас» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (2:1). А вот несколько ранее она уступила лидеру Примеры «Барселоне» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил трижды. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Уилли Камбвала, Жерар Морено, Айосе Перес — травмированы.

Состояние команды: «Вильярреал» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

При этом «Вильярреал» выиграл в 2 своих последних поединках. Правда, матчи с грандами даются «желтой субмарине» крайне непросто.

Команда по именам имеет относительно крепкий состав. Вот только лазарет все никак не опустеет, причем в нем пребывают ведущие исполнители.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться взять хотя бы балл. Тем паче, оборона оппонента также не выглядит непроходимой.

Статистика для ставок

«Реал» Мадрид не побеждал в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

«Вильярреал» выиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.25.

Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены вернуться на победный путь.

«Вильярреал» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов, да и лазарет команды все не пустеет.

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10