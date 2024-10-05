Реал Мадрид
Вильярреал
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» начали чемпионат вполне-себе прилично. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в таблице.
При этом «Реал» Мадрид в 8 турах чемпионата набрал 18 очков. Отставание от лидера «Барселоны» составляет всего 3 очка.
Реал Мадрид — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Реал» Мадрид не сумел одолеть «Атлетико» (1:1).
После того команда потерпела поражение от «Лилля» (0:1) в Лиге чемпионов. Зато чуть ранее был обыгран «Алавес» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Реал» Мадрид забил 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Давид Алаба, Дани Себальос, Тибо Куртуа, Брахим Диас — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Мадридцы уже сократили отставание от «Барсы» на расстояние одной виктории. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.
Поединки против «Вильярреала» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и Килиану Мбаппе пора бы поднатореть в плане реализации.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» в новом чемпионате стартовал весьма успешно. По итогам 8 туров команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Вильярреал» настрелял 17 мячей в 8 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила уже 15 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Вильярреал» уверенно переиграл «Лас-Пальмас» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (2:1). А вот несколько ранее она уступила лидеру Примеры «Барселоне» (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил трижды. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Уилли Камбвала, Жерар Морено, Айосе Перес — травмированы.
Состояние команды: «Вильярреал» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.
При этом «Вильярреал» выиграл в 2 своих последних поединках. Правда, матчи с грандами даются «желтой субмарине» крайне непросто.
Команда по именам имеет относительно крепкий состав. Вот только лазарет все никак не опустеет, причем в нем пребывают ведущие исполнители.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться взять хотя бы балл. Тем паче, оборона оппонента также не выглядит непроходимой.
Статистика для ставок
- «Реал» Мадрид не побеждал в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- «Вильярреал» выиграл в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.25.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.80Риу Аве — Фамаликан: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены вернуться на победный путь.
«Вильярреал» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов, да и лазарет команды все не пустеет.
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10