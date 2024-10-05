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    Затопит ли «Реал» «субмарину»?

    Реал Мадрид — Вильярреал: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Вильярреал»
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    Джуд Беллингем
    5 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Октября 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» начали чемпионат вполне-себе прилично. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в таблице.

    При этом «Реал» Мадрид в 8 турах чемпионата набрал 18 очков. Отставание от лидера «Барселоны» составляет всего 3 очка.

    Реал Мадрид — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Реал» Мадрид не сумел одолеть «Атлетико» (1:1).

    После того команда потерпела поражение от «Лилля» (0:1) в Лиге чемпионов. Зато чуть ранее был обыгран «Алавес» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Реал» Мадрид забил 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Давид Алаба, Дани Себальос, Тибо Куртуа, Брахим Диас — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Мадридцы уже сократили отставание от «Барсы» на расстояние одной виктории. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.

    Поединки против «Вильярреала» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Да и Килиану Мбаппе пора бы поднатореть в плане реализации.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» в новом чемпионате стартовал весьма успешно. По итогам 8 туров команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вильярреал» настрелял 17 мячей в 8 поединках. А вот в свои ворота команда пропустила уже 15 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Вильярреал» уверенно переиграл «Лас-Пальмас» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Эспаньолу» (2:1). А вот несколько ранее она уступила лидеру Примеры «Барселоне» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил трижды. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Уилли Камбвала, Жерар Морено, Айосе Перес — травмированы.

    Состояние команды: «Вильярреал» имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

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    При этом «Вильярреал» выиграл в 2 своих последних поединках. Правда, матчи с грандами даются «желтой субмарине» крайне непросто.

    Команда по именам имеет относительно крепкий состав. Вот только лазарет все никак не опустеет, причем в нем пребывают ведущие исполнители.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться взять хотя бы балл. Тем паче, оборона оппонента также не выглядит непроходимой.

    Статистика для ставок

    • «Реал» Мадрид не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Вильярреал» выиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.25.

    Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены вернуться на победный путь.

    «Вильярреал» имеет заметные проблемы в плане надежности тылов, да и лазарет команды все не пустеет.

    Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Реал» Мадрид — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Затопит ли «Реал» «субмарину»?
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