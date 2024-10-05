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    «Ливерпуль» не заметит «Кристал Пэлас»?!

    Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.35. 05.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Октября 2024 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 14:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «орлы» провалили старт нового сезона английской Премьер-лиги.

    В настоящий момент «стекольщики» имеют в своем активе только три очка и занимают 18-е место в турнирной таблице.

    Кристал Пэлас — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Команда из Лондона смогла забить только пять мячей, а в свои пропустила девять.

    Последние матчи: в прошлом туре лондонцы проиграли «Эвертону» (0:1).

    До этого лондонский коллектив сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), «Лестером» (2:2) и «Челси» (1:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также столичный коллектив обыграл «КПР» (2:1) в Кубке английской лиги.

    Не сыграют: травмированы у команды из столицы Англии Шейх Дукоре, Роб Холдинг, Матеус Франса, Чади Риад и Крис Ричардс.

    Состояние команды: подопечные Оливера Гласнера пока что не впечатляют как своей игрой, так и результатом.

    Думается, что если «Кристал Пэлас» продолжит в том же духе, то будет бороться за выживание, но у команды есть предпосылки для того, чтобы быть в середине таблицы.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив отлично стартовал в этом сезоне.

    Мерсисайдцы смогли набрать 15 баллов и лидируют в турнирной таблице английского чемпионата.

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    • «Красные» смогли 12 раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города победила «Вулверхэмптон» (2:1) и «Борнмут» (3:0).

    До этого же ливерпульцы проиграли «Ноттингему» (0:1).

    Также коллектив из Ливерпуля переиграл «Милан» (3:1) и «Болонью» (2:0) в Лиге чемпионов и «Вест Хэм» (5:1) в Кубке английской лиге.

    Не сыграют: травмирован у ливерпульской команды только Харви Эллиотт.

    Состояние команды: подопечные Арне Слота не заметили ухода Юргена Клоппа и продолжают быть грозной силой.

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    Однозначно можно сказать, что «Ливерпуль» будет претендентом абсолютно на все трофеи, за которые борется. Сейчас «Ливерпуль» показывает очень классный футбол.

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» еще не выигрывал в АПЛ в этом сезоне

    • «Ливерпуль» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.70, а победа «Кристал Пэлас» — в 6.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.40.

    Прогноз: «Ливерпуль» на ходу и намного сильнее оппонента, поэтому должен спокойно побеждать.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.35.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут порадовать болельщиков обилием голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

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    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» не заметит «Кристал Пэлас»?!
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