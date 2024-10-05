Кристал Пэлас
Ливерпуль
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «орлы» провалили старт нового сезона английской Премьер-лиги.
В настоящий момент «стекольщики» имеют в своем активе только три очка и занимают 18-е место в турнирной таблице.
Кристал Пэлас — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Команда из Лондона смогла забить только пять мячей, а в свои пропустила девять.
Последние матчи: в прошлом туре лондонцы проиграли «Эвертону» (0:1).
До этого лондонский коллектив сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), «Лестером» (2:2) и «Челси» (1:1).
Также столичный коллектив обыграл «КПР» (2:1) в Кубке английской лиги.
Не сыграют: травмированы у команды из столицы Англии Шейх Дукоре, Роб Холдинг, Матеус Франса, Чади Риад и Крис Ричардс.
Состояние команды: подопечные Оливера Гласнера пока что не впечатляют как своей игрой, так и результатом.
Думается, что если «Кристал Пэлас» продолжит в том же духе, то будет бороться за выживание, но у команды есть предпосылки для того, чтобы быть в середине таблицы.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив отлично стартовал в этом сезоне.
Мерсисайдцы смогли набрать 15 баллов и лидируют в турнирной таблице английского чемпионата.
«Красные» смогли 12 раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города победила «Вулверхэмптон» (2:1) и «Борнмут» (3:0).
До этого же ливерпульцы проиграли «Ноттингему» (0:1).
Также коллектив из Ливерпуля переиграл «Милан» (3:1) и «Болонью» (2:0) в Лиге чемпионов и «Вест Хэм» (5:1) в Кубке английской лиге.
Не сыграют: травмирован у ливерпульской команды только Харви Эллиотт.
Состояние команды: подопечные Арне Слота не заметили ухода Юргена Клоппа и продолжают быть грозной силой.
Однозначно можно сказать, что «Ливерпуль» будет претендентом абсолютно на все трофеи, за которые борется. Сейчас «Ливерпуль» показывает очень классный футбол.
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» еще не выигрывал в АПЛ в этом сезоне
- «Ливерпуль» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.70, а победа «Кристал Пэлас» — в 6.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.40.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Ливерпуль» на ходу и намного сильнее оппонента, поэтому должен спокойно побеждать.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.35.
Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут порадовать болельщиков обилием голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.