5 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «орлы» провалили старт нового сезона английской Премьер-лиги.

В настоящий момент «стекольщики» имеют в своем активе только три очка и занимают 18-е место в турнирной таблице.

Команда из Лондона смогла забить только пять мячей, а в свои пропустила девять.

Последние матчи: в прошлом туре лондонцы проиграли «Эвертону» (0:1).

До этого лондонский коллектив сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), «Лестером» (2:2) и «Челси» (1:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также столичный коллектив обыграл «КПР» (2:1) в Кубке английской лиги.

Не сыграют: травмированы у команды из столицы Англии Шейх Дукоре, Роб Холдинг, Матеус Франса, Чади Риад и Крис Ричардс.

Состояние команды: подопечные Оливера Гласнера пока что не впечатляют как своей игрой, так и результатом.

Думается, что если «Кристал Пэлас» продолжит в том же духе, то будет бороться за выживание, но у команды есть предпосылки для того, чтобы быть в середине таблицы.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив отлично стартовал в этом сезоне.

Мерсисайдцы смогли набрать 15 баллов и лидируют в турнирной таблице английского чемпионата.

«Красные» смогли 12 раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города победила «Вулверхэмптон» (2:1) и «Борнмут» (3:0).

До этого же ливерпульцы проиграли «Ноттингему» (0:1).

Также коллектив из Ливерпуля переиграл «Милан» (3:1) и «Болонью» (2:0) в Лиге чемпионов и «Вест Хэм» (5:1) в Кубке английской лиге.

Не сыграют: травмирован у ливерпульской команды только Харви Эллиотт.

Состояние команды: подопечные Арне Слота не заметили ухода Юргена Клоппа и продолжают быть грозной силой.

Однозначно можно сказать, что «Ливерпуль» будет претендентом абсолютно на все трофеи, за которые борется. Сейчас «Ливерпуль» показывает очень классный футбол.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» еще не выигрывал в АПЛ в этом сезоне

«Ливерпуль» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

В последнем очном матче «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.70, а победа «Кристал Пэлас» — в 6.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.40.

Прогноз: «Ливерпуль» на ходу и намного сильнее оппонента, поэтому должен спокойно побеждать.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.35.

Прогноз: команды играют достаточно результативно и могут порадовать болельщиков обилием голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.