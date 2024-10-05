5 октября в 7-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Арсенал» и «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ с 14-ю очками в активе после 6-и туров. «Арсенал» отстаето от 1-й позиции в лиге лишь на 1 балл.

«Канониры» выдают отличный результат на своем поле, занимая по этому показателю 2-е место в лиге и набрав 7 очков из 9-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлой встрече «Арсенал» уверенно обыграл ПСЖ (2:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов. Матчем ранее команда одолела «Лестер» со счетом 4:2.

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 10 официальных матчей подряд. За последние 3 встречи «Арсенал» забил 11 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Мартин Эдегор, Киран Тирни, Такехиро Томиясу и Александр Зинченко (у всех — травмы).

Состояние команды: Судя по последнему матчу «Арсенал» находится в отличной форме. Команда раз за разом обыгрывает и средних команд, и топов.

Самый результативный футболист «Арсенала» в АПЛ — Кай Хаверц. Полузащитник забил 3 гола и сделал голевую передачу в 6-и матчах чемпионата Англии.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона, занимая предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ с 1-м очком в активе. «Саутгемптон» показывает не очень хорошую игру после возвращения в высший дивизион Англии.

Команда совсем плохо выступает на чужом поле в нынешнем сезоне. «Саутгемптон» занимает по этому показателю также 19-ю строчку без набранных очков.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «Саутгемптон» проиграл «Борнмуту» (1:3). Матчем ранее «святые» сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1), упустив победу на 90+5-й минуте.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Саутгемптон» обыграл только «Эвертон» (2:1 по пен.), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команда пропустила 11 голов при 4-х забитых.

Не сыграют: Гэвин Базуну и Камалдин Сулемана (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Саутгемптон» очень плох в последнее время, но команда была близка к победе как минимум пару раз. К тому же, в предстоящем матче команде предстоит встретится с «Арсеналом».

В последней очной встрече «Саутгемптон» сыграл вничью с «канонирами» со счетом 3:3. «Святые» упустили победу, ведя в 2 мяча.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл последние 3 матча, забив за этот период 11 голов

За последние 5 матчей «Саутгемптон» пропустил 11 голов

За последние 5 очных встреч «Арсенал» выиграл «Саутгемптон» только 2 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 9.00, а победа «Саутгемптона» — в 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: Можно предположить, что «Арсенал» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: «Арсенал» очень хорош в последнее время, прогнозируем убедительную победу «канониров».

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-2.5) за 2.10.