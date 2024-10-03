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    Есть ли у РФШ шансы против «Галатасарая»?

    РФШ Рига — «Галатасарай». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на РФШ Рига — «Галатасарай»
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    Мауро Икарди («Галатасарай»)
    3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы РФШ Рига на своем поле сыграет против «Галатасарая». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч РФШ Рига — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    РФШ

  • Рига
    •  РФШ 19:45 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    РФШ Рига

    Турнирное положение: РФШ Рига после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 33-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке европейского турнира потерпела поражение, уступив на выезде румынскому ФКСБ (1:4).

    РФШ — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 31-го тура латвийского первенства РФШ Рига на выезде обыграла «Еглаву» (2:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 31-го поединка находится на первой позиции, опережая на шесть очков своего ближайшего преследователя «Ригу».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести из семи последних матчей в разных турнирах РФШ Рига выиграла пять раз при одном поражении.

    Казалось бы, такая форма сулит хозяевам неплохие шансы хотя бы на ничью, особенно дома, тем не менее, вышеуказанные победы одержаны над куда более слабыми соперниками, чем нынешний оппонент.

    Жига Липушчек — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы нового сезона.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает пятую позицию в зоне выхода в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке континентального турнира одержала победу, обыграв на своем поле греческий ПАОК (3:1).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках турецкого первенства «Галатасарай» на своем поле разошелся миром с «Касымпаша» со счетом 3:3.

    Коллектив в своем национальном первенстве занимает первую строчку, на три балла опережая своего ближайшего преследователя «Фенербахче» и третий в таблице «Бешикташ».

    Не сыграют: травмирован — Зиеш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Галатасарай» выиграл шесть раз при одной ничьей.

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    Такая форма позволяет стамбульцам рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, ведь они на голову превосходят нынешнего соперника.

    Три гола команды в Лиге Европы нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в 13-ти из 14-ти последних матчей РФШ Рига не проиграла

    • в четырех последних матчах «Галатасарая» забивали обе команды

    • в семи последних матчах «Галатасарая» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.50, победа РФШ — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в семи последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в шести из них забивали больше 2,5 голов.

    И хотя в 13-ти из 14-ти последних поединков РФШ не проиграла, она все же на голову уступает в классе сопернику.

    Ставка: «Галатасарай» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в семи последних матчах гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30

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    РФШ Рига — «Галатасарай»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Есть ли у РФШ шансы против «Галатасарая»?
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