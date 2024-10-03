3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграет против «Мидтьюлланна». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 27-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке европейского турнира потерпела поражение, уступив на выезде португальской «Браге» (1:2).

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Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура израильского первенства «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграл вничью с «Ирони» (1:1).

В чемпионате Израиля коллектив по итогам пяти поединков находится на первой позиции, опережая на три очка своего ближайшего преследователя «Маккаби» Хайфа.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах «Маккаби» Тель-Авив не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, то, что в последних 11 поединках они проиграли лишь раз позволяет им рассчитывать на ничью.

Ошер Давида — автор единственного гола команды в Лиге Европы нового сезона.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 21-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке континентального турнира сыграла вничью, поделив на своем поле очки с немецким «Хоффенхаймом» (1:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках датского первенства «Мидтьюлланн» на своем поле обыграл «Виборг» со счетом 3:1.

Коллектив в своем национальном первенстве по итогам 10-ти туров занимает первую строчку, на четыре балла опережая своего ближайшего преследователя «Копенгаген».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Мидтьюлланн» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который сейчас не в лучшей форме.

Дарио Осорио — автор единственного гола в Лиге Европы нового сезона.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Маккаби» забивали меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Мидтьюлланн» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.65, победа «Маккаби» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.12.

Прогноз: в 11-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в семи из восьми их последних поединков забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

Ставка: «Мидтьюлланн» победит за 2.30