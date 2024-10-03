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    Обыграет ли «Мидтьюлланн» «Маккаби» Тель-Авив?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн»
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    Дарио Осорио
    3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграет против «Мидтьюлланна». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Маккаби Т-А

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Маккаби Т-А 19:45 Мидтьюлланн

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
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    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 27-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке европейского турнира потерпела поражение, уступив на выезде португальской «Браге» (1:2).

    Маккаби Т-А — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура израильского первенства «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграл вничью с «Ирони» (1:1).

    В чемпионате Израиля коллектив по итогам пяти поединков находится на первой позиции, опережая на три очка своего ближайшего преследователя «Маккаби» Хайфа.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах «Маккаби» Тель-Авив не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, то, что в последних 11 поединках они проиграли лишь раз позволяет им рассчитывать на ничью.

    Ошер Давида — автор единственного гола команды в Лиге Европы нового сезона.

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: «Мидтьюлланн» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 21-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке континентального турнира сыграла вничью, поделив на своем поле очки с немецким «Хоффенхаймом» (1:1).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках датского первенства «Мидтьюлланн» на своем поле обыграл «Виборг» со счетом 3:1.

    Коллектив в своем национальном первенстве по итогам 10-ти туров занимает первую строчку, на четыре балла опережая своего ближайшего преследователя «Копенгаген».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Мидтьюлланн» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

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    Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который сейчас не в лучшей форме.

    Дарио Осорио — автор единственного гола в Лиге Европы нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Маккаби» забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Мидтьюлланн» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.65, победа «Маккаби» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.12.

    Прогноз: в 11-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в семи из восьми их последних поединков забивали больше 2,5 голов.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: «Мидтьюлланн» победит за 2.30

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Мидтьюлланн» «Маккаби» Тель-Авив?
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